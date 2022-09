Il concerto di Bandabardò e Cisco raccoglie fondi per Spazio Blu Autismo Varese

L’evento nazionale promosso per celebrare i 20 anni del Fun Club della Bandabardò (BBFC) raccoglie fondi per lo Spazio Blu Autismo Varese al motto di “Attenzio’! Concentrazio’!

Sabato 17 e domenica 18 settembre 2022, presso il Fuori Orario di Taneto di Gattatico (RE), si svolgerà il Grande Raduno dei “bardozziani” per celebrare 20 anni di attività del Fan Club e per ringraziare la Bandabardò per le innumerevoli emozioni che ha regalato ai fan in tutti questi anni.

Sul palco sabato sera il concertò di Bandabardò e Cisco – Non Fa Paura Tour 2022

A presentare e promuovere l’iniziativa il conduttore televisivo Enzo Iacchetti.

Non si poteva scegliere luogo migliore per organizzare la festa. L’amicizia che lega l’universo della Bandabardò al Fuori Orario non ha bisogno di presentazioni e, ancora una volta, i gestori del locale hanno offerto la propria disponibilità e i propri mezzi per organizzare al meglio l’evento. Tantissime saranno le iniziative e le agevolazioni riservate ai fan, a partire dal prezzo del biglietto per il concertone di sabato 17 settembre della Bandabardò & Cisco, scontato di oltre il 33% per i tesserati al Fan Club. Graditissimo ospite d’onore della serata anche l’esilarante comico e conduttore televisivo Enzo Iacchetti, storico amico della Bandabardò, che interverrà in veste di testimonial per una speciale iniziativa benefica.

Il BBFC ha organizzato infatti una grande lotteria di beneficienza il cui ricavato sarà interamente devoluto in favore della Onlus di Varese Spazio Blu – punto di riferimento per l’autismo in Italia, costituita da un gruppo di genitori di bambini e ragazzi dello Spettro Autistico, aggregati in Associazione per dare risposte al diritto alla cura, allo studio e all’inclusione sociale dei propri ragazzi.

Tutti i premi previsti per i fortunati vincitori saranno estratti la sera del concerto (sabato 17) e consistono in preziosi e unici oggetti da collezione.

I biglietti si possono acquistare anche online fino a sabato 17 settembre compilando il modulo a questo link.

IL PROGRAMMA

SABATO 17 SETTEMBRE 2o22

ore 16.30 – ritrovo nel piazzale del Fuori Orario, nel quale verrà allestito appositamente un bar esterno e il banchino arancione del BBFC. Chi volesse iscriversi al Fan Club e non l’avesse ancora fatto, avrebbe quindi la possibilità di tesserarsi e ricevere direttamente sul posto la maglietta arancione e i gadgets del 2022. Inoltre, chi si iscrive e non ha ancora acquistato il biglietto per il grande concerto serale, potrà farlo all’ingresso del locale con uno sconto di € 5,00 rispetto al prezzo ordinario (fino ad esaurimento posti)

ore 21:00 – intervento di Enzo Iacchetti dal palco del Fuori Orario a sostegno della Onlus Spazio Blu -punto di riferimento per l’autismo in Italia.

ore 22:30 – concerto della Bandabardò & Cisco – Non Fa Paura Tour 2022.

Al termine del concerto avverrà l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria di beneficienza.

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022

mattino – proiezione di alcuni filmati inediti ed emozionanti di concerti, interviste e feste, registrati insieme alla Bandabardò nel corso degli ultimi 20 anni.

ore 12:00 – 13:00 – pranzo offerto ai fan dal Fuori Orario

ore 13:30 in poi – il pomeriggio proseguirà con canti, balli, abbracci e risate insieme a tutti i componenti della Bandabardò. Chi possiede e sa suonare uno strumento musicale che non ha bisogno di amplificazione e vuole divertirsi e divertire gli altri partecipanti…è pregato di farsi avanti. La Bandabardò ha espresso il desiderio di vivere una giornata con i fan e organizzata con i fan.

SOLIDARIETA’ E FRATELLANZA

Due giorni indimenticabili, con tante iniziative divertenti, con momenti di condivisione e amicizia, con attimi di commozione e grande partecipazione emotiva. Il programma è davvero ricco ed emozionante. Ci saranno Mojito a fiumi, imperdibili live sessions, tanta musica, magnifiche sorprese… e soprattutto, l’unica ed inimitabile Bandabardó con Cisco!

Il Comune di Taneto di Gattatico offre agli iscritti al Fan Club la possibilità di dormire gratis, la notte dopo il concerto, in strutture messe a disposizione per l’occasione.

Il Fuori Orario offre il pranzo gratis a tutti i fan il giorno successivo. Domenica 18 settembre si svolgerà infatti il raduno vero e proprio del BBFC con tantissimi eventi in programma e tutti a costo zero per i tesserati.

Chi è già stato ad un raduno dei bardozziani o ad un semplice concerto della Bandabardò sa perfettamente che anche i momenti che precedono e seguono l’esibizione del gruppo sono carichi di bellissime emozioni. Questo doppio evento è stato pensato e organizzato proprio per consentire anche a chi vuole parteciparvi per la prima volta di condividere tutti insieme queste emozioni.

Il Bandabardò Fan Club è nato nel 2002 ed è stato concepito per essere un’associazione inclusiva che cerca e cercherà sempre di coinvolgere tutte le persone che desiderano aderire alla nostra idea di socialità. Ci riconosciamo nei valori di solidarietà e fratellanza espressi nella musica e perseguiti nella vita da ognuno dei componenti della Bandabardò. Crediamo, ora più che mai, nella rivalutazione dei rapporti umani, dei miscugli razziali e culturali. Lottiamo ancora per un mondo a misura di donna e di bambino e per vedere un giorno trionfare allegria e gentilezza.

“Bisognerebbe fare sempre sogni grandiosi e con la faccia verso il cielo, viaggi avventurosi. Pensa se la gente, invece del potere, pensasse all’amicizia come modo per godere” (Erriquez!)