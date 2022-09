Concerto per dire “grazie”: appuntamento al teatro Sociale di Busto con la cooperativa sociale Asda Speranza

La serata musicale si terrà venerdì 23 settembre e avrà come titolo “Armonie senza tempo”, presentando un repertorio variegato. La popolazione è anche invitata a visitare il mercatino del laboratorio di oggetti di via Palestro

Dopo l’interruzione a causa dell’emergenza COVID, la Cooperativa Sociale per Disabili ASDA-SPERANZA, da quasi quarant’anni punto di riferimento per l’accoglienza e il sostegno dei disabili adulti, torna a proporre due eventi che da anni scandiscono il calendario delle attività autunnali.

Il primo consiste in una serata musicale che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e che si terrà venerdì 23 settembre, alle ore 21, al Teatro Sociale. Il titolo, “Armonie senza tempo”, condensa in tre parole una tavolozza variegata di espressioni artistiche: musica classica, moderna, jazz, operistica, danza, cori alpini, partendo da Chopin per arrivare fino a Zucchero. Accanto ai molti, affermati artisti, saranno presenti anche due giovani promesse locali.

«Scopo dell’iniziativa è ringraziare – affermano gli organizzatori -. Ringraziare due persone che tanta parte hanno avuto nella nascita e nello sviluppo della Cooperativa, Gianni Salvati e Tonino Tellarini. Entrambi hanno dedicato alla Cooperativa per molti anni le loro energie, la loro intelligenza, il loro tempo, con ininterrotta passione. Ringraziare la cittadinanza, che con tanta generosità sostiene la Cooperativa, consentendole di svolgere la propria missione di sostegno a persone meno fortunate. Di conseguenza, la partecipazione sarà assolutamente gratuita».

L’Assessorato all’Inclusione sociale invita la cittadinanza a partecipare per sostenere una realtà solida che accoglie e include le persone disabili garantendo loro un lavoro, momenti di socialità e una buona qualità della vita.

Un sostegno che potrà concretizzarsi non solo partecipando al concerto, ma anche visitando la sede della Cooperativa che si trova in una villa concessa dall’Amministrazione comunale in comodato d’uso gratuito (e a tempo indeterminato) in via Palestro 16 (orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e delle 14 alle 18; domenica 9 ottobre open day dalle 10 alle 19). I ragazzi saranno lieti di mostrare i prodotti che realizzano insieme ai volontari nel laboratorio di cartonaggio artigianale.

I prodotti spaziano dall’oggettistica per cerimonie e ricorrenze (bomboniere, partecipazioni, libretti messa) a una vastissima gamma di articoli regalo e di oggetti per l’ufficio e la casa (porta-documenti, agende, planner, calendari da tavolo, scatole, cassettiere, album per fotografie, ecc.). Ogni oggetto è realizzato a mano, in base alle richieste del cliente.