Conclusa la seconda tappa del tour beach bocce di Porto Valtravaglia

Travagliata fu questa seconda tappa funestata dalla pioggia, che mai come nel 2022 si è fatta desiderare nel Varesotto e scelse di scatenarsi proprio nel bel mezzo della manifestazione di Porto Valtravaglia, programmata per sabato 6 agosto.

Interruzione e ricerca affannosa di trovare un’altra data che permettesse di terminare ciò che inopinatamente e proditoriamente era stato sospeso.

Finalmente la settimana del 12 settembre venne selezionata come possibile, anche se il destinato martedì qualche preoccupazione poteva destarla in merito alla stabilità atmosferica.

Stavolta, però, le trattative con Giove dovevano essere condotte con il massimo rigore, nulla poteva essere lasciato al caso. Così attraverso un collegamento informatico con la piattaforma zoom, venne connesso il quartier generale dell’organizzazione in Porto Valtravaglia con il monte Olimpo nella parte settentrionale della Grecia, notoriamente sede degli dei, perché spesso avvolto da bianche nubi nelle quali loro, gli dei, si tengono ascosi – si potrebbe dire anche celati, ma una reminiscenza dantesca/leopardesca dovrebbe essere concessa -.

Da una parte Giove, attorniato dalla moglie Giunone, con Minerva e Hermes, a formare un team elitario nel rispetto della parità di genere, dall’altra nessuna attenzione di quel tipo, bensì Mauro Giudici, Guido Bianchi e il sindaco di Porto Valtravaglia Colombaroli, che di nome fa Ermes e proprio per questo era assolutamente indispensabile, attorniati da uno stuolo di notai e avvocati che avrebbero dovuto stilare il contratto inattaccabile per il mantenimento di cieli se non sereni, almeno solo coperti, esenti da qualsiasi forma di burrasca.

Così fu scritto e così avvenne. I superstiti si sono misurati sotto i fari sapientemente disposti lungo la balaustra sovrastante il terreno sabbioso, sul quale erano stati delimitati i due campi, fino a selezionare le due coppie che si sarebbero contese l’ambito successo della seconda tappa. Sicuramente gradevole che fra i contendenti ci fosse anche una rappresentante femminile – Tania Anelli a far coppia con Franco Rossi -, che dava prova di possedere doti innate nell’accosto, sovente compiuto con maestria. A contrastarla una coppia che nessun rispetto mostrava per la proverbiale galanteria che dovrebbe caratterizzare l’atteggiamento suggerito da quello che anticamente era appellato come galateo e oggi, in omaggio a un’invasiva moda esterofila, come bon ton, specialmente in Paolo Baraldi, che con una certa costanza andava a porre la sua boccia bianco 2 screziata ostinatamente accanto al boccino, tanto da rendere problematico al Rossi di colpirla con pari continuità per conquistare il punto.

Massimo Cerutti, poi, con alcune personalissime interpretazioni, tipo il lancio della boccia ad altezze siderali con l’intento, sovente conseguito, di farla planare nelle zone calde intorno al desiderato pallino, contribuiva da par suo a perfezionare il misfatto di aggiudicarsi l’incontro, deludendo il tal modo aspirazioni e speranze di rispetto di Tania che, pur sfoderando una serie impressionante di accattivanti sorrisi, doveva trangugiare fino in fondo l’amaro calice.

La finale diventava la soluzione definitiva, perché la coppia vincitrice della tappa di Laveno non si presentava, lasciando quindi campo libero a Baraldi/Cerutti. Le finali nazionali si svolgeranno a Vasto in questa fine settimana, come conclusione di una serie di eliminatorie disputate sulle italiche spiagge.

L’esperienza è stata ricca di spunti, sono stati avvicinati molti neofiti che non avevano mai approcciato il gioco delle bocce: è vero che lo sport agonistico implica una pratica molto diversa, sia che si tratti della specialità raffa o del punto/volo, tuttavia l’accesso al divertimento che il beach bocce consente, naturalmente nel periodo estivo, può essere un veicolo promozionale prezioso.

PILLOLE DI BOCCE

