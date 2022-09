Il Consigliere del PD Astuti denuncia: “Infiltrazioni e crolli del controsoffitto all’ospedale di Cittiglio per le piogge”

(immagine di repetorio)

Le forti piogge della scorsa notte hanno provocato alcuni danni all’ospedale di Cittiglio. Lo segnala il consigliere del PD Samuele Astuti che denuncia infiltrazioni e piccoli crolli del controsoffitto il alcuni reparti.

«Le condizioni dell’ospedale di Cittiglio non suono buone. Da tempo il personale lamenta infiltrazioni e crolli della struttura ogni volta che si verificano condizioni metereologiche avverse, rendendo di fatto impossibile lo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza. Fortunatamente finora infiltrazioni e crolli non si sono verificati a reparto aperto, ma, se accadessero quando sono presenti i pazienti, si metterebbe a rischio la loro incolumità, come quella degli operatori sanitari. La Lega da anni promette interventi strutturali per l’ospedale di Cittiglio ma ad oggi nulla è stato fatto. Ancora oggi ad ogni episodio di maltempo ci ritroviamo con reparti allagati e porzioni di struttura in pezzi. In consiglio abbiamo più volte presentato mozioni chiedendo più risorse per la messa in sicurezza delle strutture sanitarie della nostra provincia, ma sono state puntualmente tutte bocciate dalla Lega e dai suoi alleati. Ci auguriamo che, almeno di fronte ai gravissimi episodi come quelli accaduti questa notte la Regione si decida ad avviare gli interventi necessari non più rinviabili»

Sull’ospedale di Cittiglio, però, si registra anche una dichiarazione del consigliere Giacomo Cosentino di “Lombardia Ideale – Fontana Presidente” che interviene sulla possibile realizzazione di una camera iperbolica, annuncio che venne fatto da Raffaele Cattaneo nel 2017 e che ciclicamente ritorna: «Mi ritengo soddisfatto della risposta ottenuta alla mia interrogazione presentata oggi in Aula, per cui esprimo gratitudine all’Assessorato al Welfare, sull’avanzamento dell’iter autorizzativo per la realizzazione di un centro iperbarico all’ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio. Parliamo di un’opera molto importante per il territorio e per il prestigio del polo ospedaliero dell’Alto Varesotto, una realizzazione a cui tengo molto e per la quale tanto mi sono speso nel mio ruolo di Consigliere regionale. Nel luglio 2021, in sede di approvazione dell’assestamento di bilancio, ho presentato un ordine del giorno con l’impegno di spesa per il progetto. In questi mesi ho sollecitato la Giunta ad andare avanti e sono felice che l’assessorato alla Sanità mi abbia risposto che l’iter si sta concludendo. Sono inoltre soddisfatto della nomina del Dott. Rosario Cacopardo dell’Asst Sette Laghi quale componente dell’organismo di coordinamento della rete regionale per l’attività di medicina iperbarica. Continuerò a monitorare la situazione fino alla posa della prima pietra. L’Amministrazione regionale guidata dal Presidente Fontana, grazie all’impegno dell’Assessorato al Welfare – aggiunge il Consigliere – , si è dimostrata ancora una volta sensibile alle esigenze del territorio in particolare in materia di servizi sanitari. Quindi non posso che essere fiero di contribuire al grande lavoro che stiamo facendo e che continueremo a portare avanti nei prossimi anni. Abbiamo realizzato e realizzeremo opere importanti come, in questo caso, la camera iperbarica dell’ospedale di Cittiglio»..