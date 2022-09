Contest per artisti e creativi per firmare il packaging ufficiale della Coppa del Mondo del Panettone

La terza edizione della Coppa del Mondo del Panettone si terrà a Milano a Palazzo delle Stelline dal 4 al 6 novembre 2022, con tre giorni dedicati al dolce lievitato per eccellenza.

Per la prima volta viene lanciata una call a artisti, creativi e designer per realizzare il packaging ufficiale del vincitore della Coppa del Mondo del Panettone.

Il panettone più buono del mondo, d’altronde deve avere il packaging più bello del mondo e Coppa del Mondo del Panettone insieme a Novacart, la più grande azienda a ciclo completo di prodotti in carta e cartoncino per uso dolciario e alimentare promuove il BANDO NOVACART ART PANETTONE CAPSULE COLLECTION.

La partecipazione al bando è gratuita e è aperta a tutti: artisti, creativi, studenti e designer maggiorenni senza limiti di sesso e nazionalità.

Il tema è libero e ad ogni partecipante verrà fornito un set di 3 scatole bianche sulle quali realizzare l’opera, in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, acquerello, grafite, matita, collage, acqueforti, incisioni, fotografia, stampa digitale).

Le opere partecipanti saranno esposte in un allestimento immersivo durante l’evento finale della Coppa del Mondo del Panettone a Palazzo delle Stelline di Milano e valutate da una giuria di professionisti tenendo in considerazione l’aderenza al tema dell’evento, la creatività, l’originalità, la realizzazione in serie. L’opera vincitrice verrà annunciata durante l’evento a Milano a Palazzo delle Stelline dal 4 al 6 novembre con una cerimonia dedicata.

I PREMI

PREMIO ISTITUZIONALE: L’opera vincitrice diventerà il packaging ufficiale del Panettone Vincitore della Coppa del Mondo del Panettone 2022 fino alla realizzazione dell’edizione successiva. Inoltre all’artista sarà riconosciuto un premio in denaro di 500,00 Euro. Ciascun artista avrà ampia visibilità italiana e straniera sulla comunicazione Stampa, on-line e sul sito della Coppa del Mondo del Panettone e di Novacart.

PREMIO DEL PUBBLICO: Durante l’evento che si svolgerà a Milano a Palazzo delle Stelline dal 4 al 6 novembre il pubblico sarà invitato a votare l’opera più bella che riceverà una menzione speciale.

Per partecipare al concorso bisogna inviare a segreteria@coppadelmondodelpanettone.ch il form scaricabile al link http://coppadelmondodelpanettone.ch/wp-content/uploads/2022/08/FORM-ISCRIZIONE.pdf con oggetto “Concorso Panettone Capsule Collection” entro e non oltre il 23 ottobre 2022.

Il bando e tutte le informazioni sono pubblicate sul sito.

COPPA DEL MONDO DEL PANETTONE

La Coppa del Mondo del Panettone nasce da un’idea di Giuseppe Piffaretti, Angelo Musolino e Pier Paolo Magni per la valorizzazione e la promozione all’estero del famoso dolce a cupola, nato a Milano (Italia).

La terza edizione si svolgerà a Palazzo delle Stelline di Milano dal 4 al 6 novembre 2022 dove si sfideranno i maestri pasticceri da tutto il globo che hanno superato le selezioni nazionali di Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Portogallo, Stati Uniti, Romania. Africa, Asia, Belgio, Sud America e Australia e che saranno presenti a Milano per conquistare il titolo di Miglior Panettone 2022.

Il famoso dolce è sempre di più amato e gustato in tutto il mondo e la valorizzazione e la promozione all’estero del Panettone è uno degli obiettivi degli organizzatori dell’evento, partecipato dagli addetti del settore ma anche dal grande pubblico.

Coppa del Mondo del Panettone è un appuntamento di ampio respiro che non mancherà di sorprendere non solo per i professionisti di settore ma anche famiglie e foodlovers in generale.

Coppa del Mondo del Panettone è realizzata in collaborazione con l’Associazione Maestro Martino e con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. I Partner sostenitori del progetto sono: Agrimontana, Molino Dallagiovanna, Novacart, Carma Chocolate, Corman, Europa ovens. Main Media Partner Pasticceria Internazionale. Partner: Conpait, Confcommercio Milano.

COPPA DEL MONDO DEL PANETTONE

Dal 4 al 5 novembre 2022

Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 Milano

coppadelmondodelpanettone.ch