Continua l’avventura su Rai1 per le tre giovani da Cislago, Lonate Ceppino e Venegono Inferiore

“Le tre e un Quarto” si confermano campionesse in carica a “Reazione a catena”, il famoso game show in onda alle 18:45 su Rai1.

Il trio proveniente dalla provincia di Varese, composto da Letizia Bianchini di Venegono Inferiore, Carolina Iadanza di Lonate Ceppino ed Elisa Ferrazzano di Cislago, si è aggiudicato anche per giovedì 15 settembre il titolo di campionesse.

In carica dallo scorso 13 settembre, le giovani hanno vinto fino ad ora un totale di circa 61 mila euro in gettoni. Appuntamento a venerdì sera alle ore 18.45 su Rai1 per la quarta puntata.