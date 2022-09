Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: CANDELA DI VITA

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Splendida giornata, fantastica settima, eccezionale rientro dalle vacanze, spettacolo spettacolare vita a tutti! Eccoci di nuovo sui banchi di scuola! Bentornati!

I 2 maestri hanno deciso di prendersi un giorno di vacanze perché, va bene lavorare, ma vogliono donare tutte le loro energie e attenzioni ai loro piccoli per il primo giorno di scuola!

Capite come certe emozioni vanno vissute! Detto questo…

Vi dico che il sottoscritto Arna, in qualità di bidello della sezione “Continua a Sognare” è stato istruito dal maestro Luca di recapitarvi la lezione di oggi! Quindi, nessuna euforia! La lezione c’è, anche se è il primo giorno scolastico!

Angeretti e Capuzzi, che sono i rappresentanti di classe, hanno il compito di argomentare quello che Luca mi ha inviato e di controllare che tutti abbiano la giusta attenzione!

Lezione di oggi :

Messaggio del 06/12/2018

“ciao fratello, è stata una notte tra alti e bassi. Finalmente sono libero dai cavi di monitoraggio. Ricordati che non sempre tutto va come vorremmo, la perfezione non esiste. Questa non è la vita che volevo, mi fa rabbia! Quando mi guardo posso solo piangere. Ma ho capito una cosa: indietro non posso tornare, quindi voglio guardare avanti con coraggio e amore per la vita! Non voglio maledire l’ oscurità, voglio accendere una candela!”

Classe Monday Lesson…Che ognuno di voi, possa trarre la propria lezione personale!

Luca&Simone

Continua a sognare

Spettacolo Spettacolare