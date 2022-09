Continuano i tavoli di confronto in prefettura sugli incidente sul lavoro

Nella sala consiliare della Provincia di Varese si è tenuta, presieduta dal Prefetto Salvatore Pasquariello, la riunione dei tre tavoli tecnici provinciali in materia di incidenti sul lavoro, a prosecuzione dell’attività avviata nei mesi scorsi e con l’obiettivo di confrontarsi e approfondire il lavoro svolto.

Nel corso dell’incontro tenutosi presso questa Prefettura il 29 giugno scorso, infatti, erano stati costituiti tre Tavoli tecnici provinciali corrispondenti ai seguenti ambiti tematici: analisi dei dati, comunicazione e divulgazione, best practices. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di enti pubblici, delle organizzazioni sindacali nonché delle associazioni di categoria a livello locale e delle Forze dell’Ordine, come designati dai rispettivi Enti per ciascun ambito tematico. Presente anche il responsabile del Settore Lavoro della Provincia di Varese, il quale è entrato a far parte del primo dei tre Tavoli summenzionati. Si è, inoltre, condiviso di coinvolgere nei prossimi incontri anche un rappresentante dell’Università dell’Insubria.

Nel corso dell’incontro si è fatto inoltre cenno al convegno in programma a fine ottobre a cura della Provincia di Varese in collaborazione con altri enti e uffici, in particolare con la Camera di Commercio e con l’Inail, nel corso della settimana europea sulla prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro. In quell’occasione saranno anche presentati i dati raccolti finora e analizzati nell’ambito dei tre gruppi di lavoro sopraindicati.