Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 16, 17 e 18 settembre

Angera sarà la Città della mongolfiera per un lungo weekend mentre a Malpensa Fiere è tempo di Milano Comics&Games tra nerd, gamer e cosplayer. A Castiglione Olona si festeggia il Centenario della Bascula mentre a Samarate saranno quattro giorni di festa per la sagra del crocifisso. Poi concerti, mostre e incontri. Ecco gli eventi dell’agenda di VareseNews.

EVENTI SPONSORIZZATI

BARASSO – Al via la prima edizione di Gustando il 10, la manifestazione nata per valorizzare e far conoscere l’elemento che unisce fisicamente questi quattro comuni: il sentiero 10 del Parco Campo Dei Fiori. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Malpensa Fiere torna l’appuntamento con Milano Comics&Games, un evento in costante crescita e che a questa edizione andrà a occupare anche il terzo padiglione del quartiere fieristico. Tutte le informazioni

BRUNELLO – Domenica 18 settembre apertura dello showrom di Good Samaritan ODV, dove i visitatori potranno trovare un’esposizione dei prodotti artigianali africani realizzati dalle donne vulnerabili del progetto “Cooperativa Wawoto Kacel” di Gulu, nord Uganda. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Nel weekend birra a fiumi, cucina tipica Bavarese, BBQ, musica, giochi per tutte le età, per quattro giorni di puro divertimento con la l’Oktober Fest. Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Al via la settima edizione de La Stracamagnada, giornata tra i gusti e i piaceri locali. Tutte le informazioni

TERNATE – Per tutti gli amanti dei mercatini, domenica 18 al Parco Berrini si terrà l’evento Artigiani al Parco. Tutte le informazioni

VARESE – Nella splendida cornice di Villa Paradeisos esporranno oltre sessanta artisti e creativi in una giornata ricca di eventi e laboratori. Appuntamento per domenica 18 settembre con il Creanza Creative Market. Tutte le informazioni

VIZZOLA TICINO – Da Sbevizzola gli chef si sfidano a colpi di fornello con la preparazione della trippa alla milanese. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

GARBAGNATE MILANESE – Il 18 settembre, gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano finalmente a grandissima richiesta anche nel Milanese. Si potranno ammirare le mitiche “boutique a cielo aperto” nella storica location di via Milano. Tutte le informazioni

EVENTI

ANGERA – Angera sarà la Città della mongolfiera per un lungo weekend. L’appuntamento è dal 16 al 18 settembre sul lungolago di piazza Garibaldi. Le mongolfiere saranno presenti sul pratone di piazza Garibaldi dalla giornata di sabato mentre venerdì serata di musica e spettacoli con bar e negozi aperti per l’occasione – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Al parco Durini di Gorla Minore due giorni di musica, street food e allegria con Amusing Park. Sabato dedicato alla musica mentre domenica si potranno svolgere attività sportive o assistere ad esibizioni, spettacoli di magia e giochi- Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona si inaugura l’area cani con una festa a 4 zampe. Verrà inaugurata sabato 17 settembre con una grande festa che prenderà il via nel pomeriggio– Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello torna Comic Sponde, fumetti e disegni in mostra. Gli appuntamenti dal 17 settembre al 2 ottobre con tanti eventi, mostre e incontri – Tutte le informazioni

VARESE – Varese a fumetti in Fiera: dalle Cronache del Seprio alle Cronache del lago. Sabato 17 settembre, alle 21, presso l’area cultura della Fiera di Varese, si terrà l’evento “Varese a fumetti: dalle Cronache del Seprio alle Cronache del lago” – Tutte le informazioni

CHIARAVALLE MILANESE – Visite guidate al mulino di Chiaravalle in movimento domenica 18 settembre. Un’occasione speciale per apprezzare il funzionamento della macina, conoscere la storia del luogo e i suoi cambiamenti nel tempo – Tutte le informazioni

SARONNO – Prosegue la programmazione di Terra Mater, festival per il futuro del pianeta. Il festival saronnese per il futuro del pianeta, continua la sua programmazione di eventi volti a sensibilizzare a scelte più consapevoli e sostenibili – Tutte le informazioni

CASTRONNO – A Castronno tutto pronto per l’inaugurazione dell’area feste. La cittadinanza è invitata all’iniziativa che si terrà sabato 17 settembre alle 11 in via Piave – Tutte le informazioni

BRIANZA – Dal 17 settembre al 2 ottobre torna Ville Aperte in Brianza. Ci sarà la possibilità di visitare oltre 180 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei nel territorio delle cosiddette “Brianze”, comprendente territori monzesi, comaschi e lecchesi, unitamente a quelli del nord di Milano e della provincia di Varese – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – A Fagnano Olona due serate per parlare di cammini e in particolare della Via Francisca del Lucomagno. Gli appuntamenti sono per venerdì 16 e sabato 17 settembre. Interverranno Roberta Giuffrida, Ferruccio Maruca e due referenti di ATS Insubria – Tutte le informazioni

CAVARIA CON PREMEZZO – Domenica a Cavaria con Premezzo torna il mercato agricolo. Sarà domenica 18 settembre in piazza Mercato, con la possibilità di pranzare grazie alla collaborazione della Pro Loco – Tutte le informazioni

BAMBINI – Tra mongolfiere e acrobati, tornei sportivi, spettacoli e sfide in natura alla scoperta di meraviglia, questo fine settimana di settembre dal 16 al 18 settembre offre alle famiglie con bambini tante occasioni per divertirsi e imparare, con un occhio speciale alla sostenibilità

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni: gli eventi del 16, 17 e 18 settembre. Ecco i principali eventi del weekend di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 settembre nella zona di Saronno e dintorni – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 16, 17 e 18 settembre sul Lago Maggiore. Pedalate, camminate poetiche, mercatini e arte liberty: dal lago alle valli tanti appuntamenti nel fine settimana del 16, 17 e 18 settembre – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona la festa del Centenario della Bascula. Appuntamento domenica 18 settembre. Il programma della giornata che si terrà in via Armando Diaz a Castiglione Olona (nei pressi della Mazzucchelli) – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Tre giorni di festa in piazza a Sacconago. Da domani – venerdì 16 settembre – a domenica 18 settembre non stop di appuntamenti per tutti i gusti – Tutte le informazioni

MALNATE – La Fondazione SOS Malnate compie 40 anni e fa festa in piazza. Domenica 18 settembre i festeggiamenti inizieranno presso la sede di via I Maggio – Tutte le informazioni

CASALE LITTA – 4Exodus riapre le porte agli amici, tre giorni di festa e buon cibo. Tanti momenti di convivialità da venerdì 16 settembre, a partire dalle ore 18:00 con l’aperitivo, fino a domenica sera 18 settembre. “Continuiamo a metterci il cuore” dice Giada Marinò, responsabile della comunità – Tutte le informazioni

VARESE – Strade Sonore Festival, a San Fermo un sabato tra eventi e musica. Sabato 17 settembre, dalle 14, il festival con laboratori, incontri e il concerto finale di Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno – Tutte le informazioni

SAMARATE – Quattro giorni di festa a Samarate per la sagra del crocifisso. Il programma degli eventi della sagra del crocifisso di Samarate – Tutte le informazioni

POMBIA – Musica, incontri e film: a Pombia Resistenza in Festa, nel ricordo di “Nini”. La tredicesima edizione della festa sarà aperta dal ricordo della partigiana scomparsa a maggio. Nel programma dibattiti, mostre fotografiche, film e anche la parata della banda di ottoni nelle vie di Pombia – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

GALLARATE – In scena la vita di Gigi Riva al Maga. Appuntamento con lo spettacolo di e con Francesco Pellicini venerdì in occasione della settimana dello sport – Tutte le informazioni

CINEMA – “Cinema in festa”, dal 18 al 22 settembre si entra in sala con 3,50 euro. Diversi i cinema del Varesotto che partecipano all’iniziativa voluta da Anica e Anec, con il supporto del Ministero della cultura e dei David di Donatello. Verrà ripetuta a giugno – Tutte le informazioni

BAMBINI – Camminata e spettacolo teatrale per bimbi sul Lago Ceresio. Proseguono gli eventi per bambini organizzati da Alfa srl, gestore del servizio idrico integrato. Sabato 17 settembre passeggiata al Parco dell’Argentera e spettacolo di Betty Colombo – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno in concerto a Varese: “Sul palco il nostro viaggio nella musica”. Il rapper Grandi Numeri racconta del progetto musicale che lo vede accanto a Davide Toffolo e rispettive band e dal quale è nato l’album “Meme K Ultra”. Sabato 17 settembre saranno in concerto a San Fermo per Strade Sonore – Tutte le informazioni

VARESE – Due concerti alla casa museo Pogliaghi del Sacro Monte. Si terranno nell’atelier dell’artista, dove è esposto il modello in gesso originale della porta del Duomo di Milano, opera più importante di Lodovico Pogliaghi – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Arte e musica classica, sei appuntamenti con “Reviviscenze Musicali”. Da sabato 17 settembre a sabato 26 novembre caratterizzano la 3ª edizione della rassegna organizzata dalla Associazione ARTandCHARITY. Tutto il programma – Tutte le informazioni

GALLARATE – L’orchestra filarmonica europea in concerto a Gallarate con Marco Zoni, primo flauto della Scala. Il concerto sarà al Broletto di Gallarate. In programma c’è anche la Suite di Bach e la Quarta Coda verrà dedicata a Piero Angela, che la scelse come sigla dei suoi programmi – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – La grande musica europea a Castiglione Olona tra la voce del flauto e l’incanto dell’arpa. Un concerto per festeggiare i 600 anni della Collegiata con Massimo Colombani e Tatiana Alquati con la direzione artistica di Sabino Lenoci – Tutte le informazioni

BARDELLO – Le chitarre classiche de “I Trovieri” in concerto al chiostro di Bardello. Il concerto si terrà nel chiostro delle Suore Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli di piazza Trieste – Tutte le informazioni

ANGERA – Ad Angera un concerto in memoria delle vittime del Covid. L’iniziativa è in programma venerdì 16 settembre alle 20.45 – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – La Valcuvia va a ballare a Casalzuigno. Un’opportunità per tutti, dall’esperto al principiante fino all’osservatore occasionale. Appuntamento all’area feste del paese – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Appuntamento a Porto Ceresio per “Interpretando suoni e luoghi 2022”. Alla sala Polivalente il Quartetto Namaste composto dai due clarinetti di Italia Benedetti e Guido Arbonelli e le due fisarmoniche Valentina Cesarini e Roberto Fuccelli – Tutte le informazioni

GEMONIO – “Interpretando suoni e luoghi 2022”, spettacolo al Museo Bodini di Gemonio. Per l’occasione si esibiranno Alessandro Muriello al violoncello e Fabrizio Buzzi al contrabbasso. A seguire la proiezione del Cortometraggio “Vieni al Museo!” – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

EVENTO – Nuova mostra personale dello scultore svedese Johannes Nielsen da PUNTO SULL’ARTE a Varese. Il vernissage della mostra si terrà sabato 17 settembre dalle 17 alle 19 presso la sede principale di viale Sant’Antonio 59/61 a Varese (Casbeno). Alle ore 18 il curatore Angelo Crespi presenterà al pubblico l’essenza della mostra – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – L’arte incontra il borgo, mostra collettiva nel centro storico di Castiglione Olona. L’esposizione di arte libera organizzata dall’Associazione Artistica KubeArt che si tiene ogni terza domenica del mese dalle ore 9.00 attorno alla centralissima piazza Garibaldi – Tutte le informazioni

GEMONIO – Il weekend culturale di Gemonio al museo Floriano Bodini. Sabato proiezione di un cortometraggio, domenica è la volta della carta stampata per celebrare un grande artista in uno scrigno di cultura e fascino nel cuore del paese della Valcuvia – Tutte le informazioni

BESNATE – “Oltre lo spazio e il colore”: la mostra di Elena Rizzardi a Besnate. Oltre al municipio che ospiterà opere materico-astratte, la seconda sede è la chiesa di Santa Maria del Castello dove verranno esposte opere più naturalistiche – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Da Lavit “Nove stelle più una” il nuovo libro di Anna De Pietri. Appuntamento venerdì 16 settembre con l’autrice – Tutte le informazioni

VARESE – Reading, conferenze, giochi e lezioni di mastri birrai: quello che c’è da sapere su #Inbiblioteca 2022. Un insieme di eventi che hanno lo scopo di aprire e far conoscere la biblioteca alla città – Tutte le informazioni

VARESE – Sei un mito: laboratorio di scrittura creativa con il premio Andersen Antonio Ferrara. L’Evento di venerdì 16 settembre è rivolto a bambini e ragazzi tra 8 e 12 anni ed è promosso da Biblioteca civica e Progetto Zattera. Partecipazione gratuita – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Gli “Amici di Filippo” di Bodio Lomnago presentano il nuovo romanzo di Patrizia Emilitri. Appuntamento venerdì 16 settembre in biblioteca. Parte così il secondo ciclo degli incontri a tema “il romanzo” che vede una collaborazione con Radio Village Network – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – “L’umano raccontare”, a Laveno Mombello torna il Festival della Biblioterapia. Un’immersione nell’esperienza della lettura guidata, un percorso di laboratori e reading per esplorare – Tutte le informazioni

GALLARATE – La presentazione del libro “La crepa e la luce” di Gemma Calabresi per il ventennale della fondazione del Sacro Cuore di Gallarate – Tutte le informazioni

VERBANIA – La camminata poetica al Sacro Monte di Ghiffa apre il festival LetterAltura. Gli appuntamenti della giornata di anteprima del festival in programma sabato 17 settembre – Tutte le informazioni

SPORT

LOMAZZO – La Community della mobilità sostenibile della Vale del Lura nasce sui social. Koinè propone di fotografare la Valle del Lura percorsa in bici, coi pattini o a piedi in occasione della Settimana della mobilità sostenibile dal 16 al 22 settembre – Tutte le informazioni

ATLETICA LEGGERA – Allo stadio Colombo Gianetti i campionati di società assoluti di atletica leggera. Appuntamento a sabato 17 e domenica 18 settembre a Saronno. A gareggiare anche la squadra maschile dell’Osa Saronno Libertas – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Domenica 18 settembre torna ad Origgio la Quatar pass par i alter. Si tratta di una corsa non competitiva di 8 km per il Comune di Origgio, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Immacolata del paese – Tutte le informazioni

LOZZA – La protezione Civile organizza la camminata su e giù per Lozza. Ritrovo alle ore 9 domenica 18 settembre per una passeggiata tra i luoghi più caratteristici del paese. Si raccolgono contributi per la festa patronale – Tutte le informazioni

SARONNO – “Legnano Day” a Saronno per una intera giornata dedicata alla storica bicicletta. Domenica 18 settembre, una giornata dedicata allo storico marchio Legnano, grande esempio d’imprenditoria e sport nel mondo della bicicletta – Tutte le informazioni

SALUTE

VARESE – Il benessere nasce in un cerchio: incontro sulla maternità con le ostetriche di Montallegro. Sabato 17 settembre dalle 9.30 Sala Montanari ospita ostetriche, mamme e genitori per l’incontro “Territorio e maternità – parole, racconti, suoni” con Marta Campiotti – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

VARESE – REGGIO EMILIA – Il concerto di Bandabardò e Cisco raccoglie fondi per Spazio Blu Autismo Varese. L’evento del 17 e 18 settembre per i 20 anni del Bandabardò Fun Club sarà presentato da Enzo Iacchetti e promuove una lotteria benefica. Biglietti acquistabili online – Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – Sabato a Jerago con Orago torna “Una corsa per Andrea”. La sesta edizione della corsa podistica non competitiva organizzata dalla onlus Insieme ad Andrea si può – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La nazionale modelle sfida gli atleti paralimpici. A Busto Arsizio la partita del cuore. Sabato 17 settembre dalle ore 17.30 presso il campo sportivo “Carletto Reguzzoni” (via Valle Olona 12) si terrà la prima edizione di “Sui sentieri del cuore”, evento benefico per Anffas – Tutte le informazioni

MERCALLO – Una passeggiata intorno al Lago di Comabbio per aiutare chi ha familiari in stato vegetativo. All’iniziativa organizzata dall’associazione La voce del silenzio per domenica 18 settembre si potrà partecipare anche in modo virtuale da dove si vorrà – Tutte le informazioni