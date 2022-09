Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 23, 24 e 25 settembre

Il menù del primo fine settimana d’autunno è ricco di sagre, feste e mercatini. Musica e cucina western a Carnago per il Country Fest mentre cavalieri, maghi, capitani di ventura animano la Sagra del Castello a Valsolda. Non mancano gli appuntamenti con la musica dal vivo, le mostre e passeggiate nella natura. Domenica è giornata elettorale si volta dalle 7 alle 23.



ELEZIONI – Ecco come si vota il 25 settembre: le schede elettorali e il video-tutorial. Il sistema di voto nelle sue modalità è identico a quello delle scorse elezioni del 2018 poiché non è cambiata la legge salvo che a questa tornata potranno votare per il Senato tutti i maggiorenni – Guarda il video

EVENTI SPONSORIZZATI

CARNAGO – Nel weekend Spettacolo di cavalli, musica e ballo country, cucina western, sono gli ingredienti per tre giorni di grande divertimento con il Carnago Country Fest. Tutte le informazioni

LEGNANO – Domenica 25 si potranno ammirare le mitiche “boutique a cielo aperto” con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi nella storica location di via Via della Pace, nei pressi del Maniero della Flora. Tutte le informazioni

LUINO – Al Tiffany Restaurant del Relais Villa Porta una serata tra burlesque e peccati di gola con Burlesque e Amarone. Tutte le informazioni

SAMARATE – Sabato 24 e domenica 25 settembre, nella splendida cornice di Villa Montevecchio, in Via Cinque Giornate 12 a Samarate, è in programma la quinta edizione di Samarate Sposi. Tutte le informazioni

VARESE – La compagnia teatrale “Il volto del velluto” porta in scena i colori della Spagna con una nuova e appassionante commedia di Matteo Tibiletti Gaudì non è più qui. Tutte le informazioni

VERGIATE – Da Il Gelato di Marina, il protagonista del weekend è il gusto Marron Glacé. Tutte le informazioni

VIZZOLA TICINO – Ultimo appuntamento del mese da Sbevizzola con la Sagra del bruscitt con polenta. Tutte le informazioni

EVENTI

CAIRATE – A Peveranza la 46esima mostra dei conigli. Appuntamento per le giornate del 24 e 25 settembre con ingresso gratuito – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Castiglione saluta l’estate con lo streetfood al castello. Sabato 24 settembre al castello di Monteruzzo di Castiglione Olona diversi food trucks saranno a disposizione di grandi e piccini per salutare l’estate con l’ “Aperitivo in terrazza” – Tutte le informazioni

VARESE – Visita guidata al cimitero monumentale di Giubiano a Varese. Il 25 settembre si svolgerà l’evento dal titolo, “Il cimitero monumentale di Giubiano: un percorso tra Liberty e personaggi illustri”. Due saranno i turni a cui occorre prenotarsi – Tutte le informazioni

CUGGIONO – Buoni sapori, mercatino e idee: la domenica di Essere Terra a Cuggiono. La splendida Villa Annoni e il suo grande parco ospitano la giornata dedicata all’agricoltura, con diverse proposte per conoscere, assaggiare, discutere – Tutte le informazioni

VALSOLDA – Cavalieri, maghi, capitani di ventura per la Sagra del Castello. Giunta alla X edizione sabato 24 e domenica 25 settembre torna la Sagra del Castello, il tradizionale appuntamento di inizio autunno – Tutte le informazioni

VARESE – Cri Varese in piazza del Podestà per il Mercatino d’Autunno. Sabato 24 settembre, appuntamento con il tradizionale Mercatino d’Autunno del Comitato di Varese, Gazzada Schianno, Tradate della Croce Rossa Italiana – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Alpini e Croce Rossa in festa a Induno Olona. La manifestazione in programma per domenica 25 settembre si terrà nel prato adiacente la palestra comunale in via Croci. Tante iniziative per trascorrere una giornata in serenità e conoscere il lavoro dei volontari – Tutte le informazioni

LOZZA – A Lozza un week-end tra cibo, musica e con la storica mostra dell’Hobby. Da venerdì 23 settembre a domenica 25 stand gastronomici, spettacolo teatrale e musica – Tutte le informazioni

NATURA

VARESE – La prossima tappa del progetto “Campo dei Fiori Siamo Noi” è al Parco Valle della Bevera. Appuntamento a domenica 25 settembre. La giornata è compresa nel progetto “Ben-essere in natura” sostenuto da Regione Lombardia, in collaborazione con AREA Parchi – Tutte le informazioni

VARESE – Un pomeriggio per Conoscere le api e il miele per la tutela del Pianeta. L’evento con degustazione ospitato dalla Camera di commercio di Varese sabato 24 settembre dalle 14 ed è organizzato con il Consorzio miele varesino in occasione della Settimana per lo sviluppo sostenibile – Tutte le informazioni

TRADATE – Il Bosco incantato torna ad animare il Parco Pineta e l’Ecoplanetario di Tradate. Dopo 2 anni di stop domenica 25 dalle ore 14 torna l’evento che trasforma l’area protetta in un mondo incantato ricco di favole, avventurose esplorazioni, giochi e laboratori per bambini e famiglie – Tutte le informazioni

INARZO – Birdwatching dalla torretta dell’Oasi Lipu, tra arrivi e partenze. Visita guidata all’area protetta della Palude Brabbia per adulti e ragazzi dai 9 anni in su domenica 25 settembre dalle ore 9.30 – Tutte le informazioni

SPORT

BUSTO ARSIZIO – “Busto: sport per tutti 2022”. Sabato 24 settembre una palestra a cielo aperto in pieno centro. La manifestazione che porterà nelle vie e nelle piazze di Busto Arsizio decine di società, con atleti, allenatori, dirigenti che inviteranno a provare le varie discipline e a dare tutte le informazioni necessarie per orientarsi nella ricchissima offerta del mondo sportivo bustese – Tutte le informazioni

VARESE – Flavio Tranquillo e Antonio Palmieri a Varese per parlare di pallacanestro. Il telecronista della Nazionale di basket e il professore della LIUC parleranno di come costruire, gestire e comunicare lo sport dei canestri – Tutte le informazioni

CURLING – Un pomeriggio per provare il curling nel nuovo Palaghiaccio di Varese. Sabato 24 settembre la Varese Curling propone un incontro con i propri istruttori per far scoprire questa disciplina sportiva – Tutte le informazioni

PUGILATO – A Mornago è di nuovo “La notte dei guerrieri” con 10 incontri di pugilato. Sabato 24 settembre dalle 19 lunga serie di match nella palestra di via Verdi. Organizza il team Camacho con l’egida della federazione – Tutte le informazioni

MUSICA

GAZZADA SCHIANNO – A Villa Cagnola il gemellaggio tra le bande di Capolago e di Aosta. La 26esima edizione della Rassegna bandistica organizzata dalla Pro Loco quest’anno propone un evento l’esibizione di due bande che sigleranno un accordo con scambi e visite reciproche – Tutte le informazioni

GALLARATE – A Gallarate due giorni di musica classica con “Spirto Gentil”. Sabato 24 e domenica 25 settembre al Teatro del Popolo la dodicesima edizione del festival curato dal centro culturale Tommaso Moro, quest’anno omaggio alla figura di don Giussani e al suo amore per la classica – Tutte le informazioni

VARESE – Concerto d’organo a Bosto, nella chiesa di san Michele. Si terrà sabato 24 settembre a Varese il concerto d’organo che vedrà protagonista il maestro Giancarlo Parodi, nell’ambito della 42esima edizione della rassegna “Antichi Organi” – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Il Coro Nives si esibisce nella chiesa parrocchiale di Voltorre. Appuntamento venerdì 23 settembre alle ore 21.00 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Concerto per dire “grazie”: appuntamento al teatro Sociale di Busto con la cooperativa sociale Asda Speranza. La serata musicale si terrà venerdì 23 settembre e avrà come titolo “Armonie senza tempo”, presentando un repertorio variegato. La popolazione è anche invitata a visitare il mercatino del laboratorio di oggetti di via Palestro – Tutte le informazioni

TEATRO

BUSTO ARSIZIO – Ultimo appuntamento con BA Cultura per l’Estate a Villa Ottolini-Tosi con lirica, danza e poesia. Venerdì l’ultimo appuntamento che chiude la rassegna estiva che si è svolta nella suggestiva cornice della villa bustocca – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Tanti appuntamenti con il festival Terra e Laghi. Settembre si chiude a Cardano con “Arianna”. Appuntamento per venerdì 23 settembre con lo spettacolo tragicomico prodotto dalla compagnia teatrale. Gli eventi continuano a ottobre – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Al Battistero di Velate l’incontro con Pietro Berra tra viaggi e parole. Incastonato nella mostra “Conversations with Emotional Journeys” di Jack Braglia in corso al Battistero di Velate, sabato 24 settembre 2022 – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Madworkschop abroad in Casciago: terza edizione. In mostra nella chiesa sconsacrata di San Giovanni le opere di Aiuru- Isabella di Mille e Kromheol- Matteo Simondi – Tutte le informazioni

VARESE – Angela Grimoldi presenta i suoi giardini vanitosi e incolti. La mostra personale alla Galleria Ghiggini di Varese fino al 8 ottobre – Tutte le informazioni

VARESE – L’arte della fotografia di Giorgio Lotti al Multisala Impero. Appuntamento sabato 1 ottobre con l’incontro – intervista a cura di Andrea Giacometti – Tutte le informazioni

SARONNO – A Cascina Vigna in mostra oltre 100 fotografie dedicate al Parco del Lura. L’inaugurazione si terrà sabato 24 settembre. Gli scatti sono opera del gruppo di fotografia naturalistica che opera nella Valle del Torrente Lura – Tutte le informazioni

DAVERIO – “Punti di vista”, quattro fotografi espongono alla Palazzina della cultura di Daverio. Le opere saranno in mostra sabato 24 e domenica 25 settembre. Sabato sera proiezioni e letture con Betty Colombo – Tutte le informazioni

LIBRI

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona con Gino Marchitelli e il suo giallo ambientato tra la “bassa” e il Verbano. L’iniziativa è perte della rassegna “Il te con l’autore”, proposta dall’associazione Borgo antico. Appuntamento per domenica 25 settembre – Tutte le informazioni

LIBRI – Scrivere per ricordare, a Varese “La mia scrivania a Bucarest” di Sonia Boros Prencis. La presentazione del libro si terrà sabato 24 settembre alle 18 nel Salone di Varesecorsi (piazza della Motta, 4) – Tutte le informazioni