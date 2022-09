Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 30 settembre, 1 e 2 ottobre

Il fine settimana che saluta il mese di ottobre comincia con la pioggia per lasciare spazio al sole tra sabato e domenica. Aprono le feste e le sagre d’autunno dal profumo di castagne, funghi e zucca. Primo fine settimana con la Castagnata Alpina a Brinzio mentre la Sagra della zucca riporta la tradizione a Osmate. Al Castello di Masnago inaugura la mostra personale di Silvio Monti dal titolo “Exxistere” mente a Gallarate riapre la pubblico il museo degli Studi Patri. Letteratura al femminile protagonista a Somma Lombardo con quattro giorni del festival Scrittrici Insieme. Musica, teatro, fotografia e letteratura. A Varese la viabilità modificata per la Tre Valli, Gran Fondo e le altre gare ciclistiche.

LE PREVISIONI – Nel weekend le nuvole lasciano spazio al sole. Dopo i forti temporali di giovedì sera, la pioggia continua anche per tutta la giornata di venerdì, con possibili schiarite in serata. Il tempo migliora nel weekend – Leggi le previsioni

CARONNO PERTUSELLA – Due weekend consecutivi, rispettivamente quello del 30 settembre-1-2 ottobre e quello de 7-8-9 ottobre, per degustare piatti tipici locali e ricette a base di gorgonzola con la Sagra del Gorgonzola. Tutte le informazioni

VARESE – Tre Valli, Gran Fondo e le altre: ecco le modifiche della viabilità di Varese per le gare ciclistiche. Granfondo, cronometro, gara classica, gara femminile e la prima Gravel experience porteranno tre giorni di gare in città, con altrettante modifiche alla viabilità: sabato 1, domenica 2 e martedì 4 ottobre – Tutte le informazioni

MORNAGO – AgriMornago, un weekend immersi nella cultura contadina. Quest’anno AgriMornago si terrà il week-end dell’1 e 2 Ottobre, come di consueto presso il campo sportivo di Mornago, in via Provinciale. Tutto il programma

VARESE – From Gaza to Italy: tre attiviste palestinesi raccontano diritti e progetti. Rasha El-Tayeb, Yasmin Al Jarba e Randa Harara sono in viaggio in Italia per una serie di incontri: a Varese sabato 1 ottobre dalle ore 10 all’oratorio Kolbe – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Nonni e bambini alla scoperta degli affreschi di Villa Della Porta Bozzolo. Il programma prevede una visita guidata per le sale interne della villa, a seguire un laboratorio. Aperte le prenotazioni – Tutte le informazioni

OLEGGIO – Al Museo di Arte Religiosa di Oleggio apertura dedicata a “La Madonna vestita di seta”. Domenica 2 ottobre dalle 15 alle 18 sarà possibile ammirare una delle opere più antiche e preziose del Museo – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese le Lombardiadi, sfida tra i volontari under 32. I giochi si svolgeranno domenica 2 ottobre nella scuola Media Statale “Silvio Pellico” a Varese. Divertimento, voglia di fare squadra tra sfide e quiz – Tutte le informazioni

VARESE – Seminario di fotografia con Fabio Boni e gli “Amici di Piero Chiara”. A Villa Recalcati a Varese il seminario dal titolo “Il Ritratto Fotografico” – Tutte le informazioni

VARESE – “FiabaDay”, a Varese l’evento per capire come superare le barriere architettoniche. Ai Giardini Estensi per provare in prima persona come superare barriere fisiche e culturali in occasione della “Giornata nazionale abbattimento barriere architettoniche” – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello doppio appuntamento con “Puliamo il Mondo”. Venerdì mattina, mattina di pulizie delle strade del paese organizzato da Legambiente – Circolo Valcuvia e Valli del Luinese con gli studenti. Sabato appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, dalle 14 – Tutte le informazioni

CADREZZATE CON OSMATE – La Sagra della zucca riporta la tradizione a Osmate. Si riaccende la festa dopo due anni di stop. Appuntamento sabato 1 e domenica 2 ottobre – Tutte le informazioni

CISLAGO – Sabato 1 ottobre Alpini in festa a Cislago. Appuntamento dalle 16:30 con l’inaugurazione della targa al monumento in onore degli alpini cislaghesi, presso il parco dell’Alpino – Tutte le informazioni

BRINZIO – Primo fine settimana con la Castagnata Alpina a Brinzio. Primo weekend in compagnia degli alpini brinziesi e la loro allegria – Tutte le informazioni

CUVIO – A Cuvio bambini, castagne e sapori di Valtellina. Rinviata per maltempo, ritorna domenica 2 ottobre l’eco-festa con Gruppo Alpini e Pro Loco Cuvio – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Profumo di castagne e vin brulè: arriva la festa d’autunno a Somma Lombardo. La festa è organizzata dall’associazione Pro Somma – Tutte le informazioni

INARZO – I funghi dell’Orto del Borgo di Inarzo alla fiera di Coldiretti. L’azienda è stata selezionata tra quelle capaci di rappresentare a pieno la biodiversità lombarda. La manifestazione è in programma dal 30 settembre al 2 ottobre intorno al Castello Sforzesco di Milano – Tutte le informazioni

VARESE – Varese, quattro giorni di Birrtellina: birre e specialità valtellinesi. Da giovedì 29 a domenica 2 ottobre all’area feste della Schiranna cucineranno gli specialisti dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio. Anche in caso di maltempo: tendone riscaldato – Tutte le informazioni

GALLARATE – Nel weekend arriva il Festival del Riuso. “Mente, corpo e anima” è il titolo dell’evento in programma sabato e domenica. Con tante associazioni coinvolte, presentazioni di libri, street food e birra, musica a cura di Radio Lupo Solitario – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Un mese di festa in Veddasca per i 30 anni di October Grap. A Maccagno con Pino e Veddasca tutto è pronto per un mese di festeggiamenti in occasione dei 30 anni dell’October Grap, la festa del Ristoro Lago Delio che omaggia i sapori di montagna e la grappa – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona una domenica con la Fiera del Cardinale. Domenica 2 ottobre 2022 appuntamento con il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato nella centralissima Piazza Garibaldi, attraverso le vie del centro storico e all’interno delle corti quattrocentesche – Tutte le informazioni

BESNATE – Baccalà e polenta: a Besnate arriva la festa del Villaggio Veneto. Si parte venerdì 30 settembre, alle 19.30, alla tecnostruttura in via Vincenzo Monti – Tutte le informazioni

VARESE – Novità al cinema: tutte le nuove uscite dal 29 settembre. Cosa, dove e quando vedere al cinema questa settimana a Varese e nel Varesotto – Tutte le informazioni

VARESE – Otto film di animazione per la nuova stagione di CinemaKids di Filmstudio90. La rassegna di cinema dedicata a bambini e famiglie parte il 2 ottobre con “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo”. In calendario anche un tributo a Miyazaki – Tutte le informazioni

VARESE – Al Castello di Masnago la mostra personale di Silvio Monti dal titolo “Exxistere”. L’inaugurazione si terrà sabato 1 ottobre. L’esposizione offre un’ampia panoramica dell’ultimo ventennio produttivo dell’artista dispiegata in un excursus cronologico-tematico che ricostruisce i temi a lui cari: il volto, i media, la calligrafia e gli archetipi – Tutte le informazioni

VARESE – Renato Guttuso a Velate: pubblicato il catalogo. Il volume realizzato in occasione della mostra sarà presentato venerdì 30 settembre al Castello di Masnago – Tutte le informazioni

VARESE – La Fondazione Morandini ospita la mostra dedicata alla “poesia concreta”. L’inaugurazione sarà il 30 settembre e vedrà protagonista esempi di poesia visiva, costola dell’Arte Concreta, la corrente artistica nata alla fine degli anni ’50 di cui Morandini è uno degli esponenti più rappresentativi – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – I fiori nelle citazioni letterarie in mostra. L’Atelier Capricorno presenta la mostra collettiva Florilegio fino al 9 ottobre – Tutte le informazioni

GALLARATE – Il museo degli Studi Patri di Gallarate riapre al pubblico. Da domenica 2 ottobre il museo si potrà visitare la prima e la terza domenica di ogni mese fino a fine anno nel pomeriggio dalle 15 alle 18 – Tutte le informazioni

GALLARATE – Una mostra per parlare di accoglienza e inclusione a Gallarate. “Frammenti resilienti” organizzata dalla cooperativa sociale Iris nell’atrio di palazzo Borghi a Gallarate, da sabato 1 ottobre a domenica 9 ottobre – Tutte le informazioni

SARONNO – “Sguardi Diversi”. A Saronno un progetto culturale in collaborazione con l’Accademia di Brera. Verrà inaugurato sabato 1 ottobre e sarà fruibile gratuitamente dalla cittadinanza fino al 30 ottobre. Prevista una mostra a cura di Ale Guzzetti, conferenze a tema e una rassegna cinematografica al Silvio Pellico – Tutte le informazioni

LUGANO – I disegni di Paul Klee al LAC di Lugano. Si è aperta da poco e sarà presente in riva al Ceresio fino al prossimo gennaio 2023, la mostra di disegni del grande artista bernese appartenenti alla collezione di Sivie e Jorge Helft – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Palazzo Branda Castiglioni “Vedi ciò che vuoi vedere”. Apre al pubblico sabato 1 ottobre 2022 alle ore 16.00 la mostra d’arte di Rosalia Graziella Napoli – Tutte le informazioni

VIGGIÙ – Visioni di Risorgimento: al Museo Butti di Viggiù immagini e documenti dell’Unità d’Italia. Il pubblico avrà modo di apprezzare anche documenti originali, editti, monete, carte militari. L’esposizione vede anche la presenza di cimeli importanti dal punto di vista storico provenienti da collezioni private – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – I colori del Naviglio Grande in mostra a Lonate Pozzolo. La mostra “Il Naviglio ritrovato – Paesaggio urbano e natura dell’Alto Naviglio Grande”, con gli acquerelli di Maria Grazia Cardani, è organizzata dall’assessorato alla Cultura di Lonate Pozzolo – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Quattro giorni di letteratura al femminile: al via il festival Scrittrici insieme di Somma Lombardo. Musica, teatro, fotografia e letteratura: il ricco programma di Scrittrici Insieme, che a Somma Lombardo torna dopo tre anni di stop – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese gli ultimi tre giorni di “FestiVALettura – Il libro esposto”. Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre, ultimi tre giorni di “FestiVALettura – Il libro esposto”, rassegna culturale organizzata dall’associazione “Un’altra storia” in svolgimento a Varese dal 26 agosto al 2 ottobre – Tutte le informazioni

LIBRI – Alla Colonia elioterapica di Germignaga incontro con la scrittrice Marta Morazzoni. Sara Magnoli presenterà il nuovo libro “Il rovescio dell’abito” (Guanda) – Tutte le informazioni

MARCHIROLO – Un giorno con la nonna: la proposta di Nati per leggere e Biblioteca di Marchirolo. Appuntamento sabato 1 ottobre alle 10.30 per i #piccolilettoriforti pronti a scoprire scoprire il mondo con Mollan e la sua nonna in una grande avventura quotidiana – Tutte le informazioni

VARESE – Andre Paganini presenta a Villa Recalcati il suo ultimo libro, “Le indagini Imperfette”. Un romanzo giallo nelle sue varianti del noir e del legal thriller dai risvolti storici, filosofici e morali – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Riparte la rassegna letteraria autunnale a Porto Ceresio. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella sala polifunzionale di piazzale Luraschi, con ingresso libero e gratuito – Tutte le informazioni

GALLARATE – Dagli scacchi alla letteratura: ottobre è il mese degli incontri alla libreria Biblos Gallarate. Dopo il torneo di scacchi di sabato 1 ottobre, ci saranno delle presentazioni letterarie – Tutte le informazioni

SAMARATE – Il jazz a Villa Montevecchio di Samarate in due appuntamenti. Alla scoperta dell’età del jazz grazie alle associazioni Amici della biblioteca ed E20dversi, che stanno lavorando a una rassegna musicale per l’estate 2023 – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – “La banda felice” ed altri racconti. Storie e musica a Villa Cagnola. L’appuntamento con Gianmario Bonino, organizzato dalla Pro Loco di Gazzada Schianno in collaborazione con la banda musicale “G. Verdi” di Capolago, è per domenica 2 ottobre alle ore 17 – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Il secondo appuntamento con “Reviviscenze Musicali” è a Bodio Lomnago. Alla Chiesa di S. Giorgio saranno Tea Irene Galli, Nausicaa Nisati, Matteo Magistrali e Marco Antonio Bordini ad esibirsi in “Gaudentes Musici” – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Sul lungolago di Laveno Mombello il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi. L’ingresso è libero e gratuito e tutti i cittadini sono invitati a partecipare – Tutte le informazioni

CORSA IN MONTAGNA – A Laveno è tempo di “Vertikal Sass de Fer”: ultimi pettorali a disposizione. Sabato 1° ottobre, nel pomeriggio, la gara di corsa in salita con 900 metri di dislivello. In palio anche il tricolore CSAIn della specialità – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Una cronoscalata da Porto Ceresio al monte Grumello. In occasione del 90° di fondazione il Gruppo Alpini di Porto Ceresio, con la collaborazione di Valceresio Bike A.S.D. organizza, per domenica 2 ottobre 2022 una corsa non competitiva – Ecco come iscriversi

BESNATE – Un torneo internazionale di powerchair hockey a Besnate per ricordare Claudio Carelli. Sabato 1 e domenica 2 ottobre l’evento sportivo degli Skorpions Varese per ricordare il fondatore e capitano, venuto a mancare nel 2018 – Tutte le informazioni

CURLING – Due appuntamenti al sabato per provare il curling a Varese. Il 1° e l’8 ottobre dalle 15,15 il club biancorosso mette a disposizione i suoi istruttori. Ecco come fare a partecipare – Tutte le informazioni

BARDELLO – Domenica 2 ottobre appuntamento a Bardello alla scoperta del lago. Dopo il pranzo preparato adda Pro Loco la famiglia Zanetti racconterà le bellezze del luogo – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – “Adottate un sentiero”: Il Cai di Germignaga chiama a raccolta gli iscritti per far vivere le montagne. L’iniziativa servirà a fare il punto sulle necessità legate al mantenimento della fitta rete sentieristica presente nelle valli del Verbano. Sicurezza e fruibilità i temi sul piatto – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – La Casetta dei Libri di Casalzuigno diventa “grande”. Ottimo riscontro per il progetto dell’amministrazione che ora passa la gestione degli incontri con gli autori alla Proloco di Arcumeggia. Sabato 1 ottobre il passaggio di consegne sarà sancito con la presentazione di due libri di Silvio Raffo – Tutte le informazioni

VARESE/BUSTO ARSIZIO – L’Università dell’Insubria apre le sue porte per mostrare l’affascinante mondo della ricerca. L’ateneo aderisce alla manifestazione europea “Notte dei ricercatori”. Laboratori aperti e in piazza con tante proposte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Salone dell’orientamento: appuntamento a Gavirate per gli studenti di seconda e terza media. Venerdì 30 settembre, dalle h. 15.00 alle ore 19.00, sul Lungolago di Gavirate – Parco della Folaga Allegra si terrà il 15esimo Salone dedicato agli studenti per una scelta più partecipata e consapevole – Tutte le informazioni

