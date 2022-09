Costruiamo una Mangiatoia: laboratorio per piccoli falegnami in Palude Brabbia

Proiettato alla stagione fredda il laboratorio Costruiamo una Mangiatoia proposto dalla Lipu a bambini e ragazzi dagli 8 anni in su nel pomeriggio di domenica 2 ottobre 2022, a partire dalle ore 14.30.

Come piccoli falegnami i giovani partecipanti costruiranno una vera mangiatoia in legno da portare a casa e posizionare in giardino o balcone, così da aiutare i piccoli uccelli durante il periodo invernale. E con l’aiuto dei volontari Lipu scopriranno cosa mettere nella mangiatoia e che tipo di “pennuti” potranno venire a far loro visita per uno spuntino.

Evento per bambini e ragazzi dagli 8 anni in su.