Alessandro Covi, varesotto di Taino, e Vincenzo Albanese che milita nella Eolo-Kometa sono tra i 13 corridori scelti dal commissario tecnico Daniele Bennati per partecipare alla prova in linea dei mondiali di ciclismo.

Buone notizie quindi per il pedale della nostra provincia, anche se non è detto che Covi e Albanese trovino posto nella formazione definitiva che proverà (da sfavorita) a puntare al titolo iridato il prossimo 25 settembre a Wollongong, in Australia. La squadra sarà composta da otto uomini, con due riserve: i tre “tagli” saranno comunicati tra pochi giorni.

In questi giorni Covi è in Canada per disputare le due gare in linea inserite nel calendario del World Tour (la seconda domenica) mentre Albanese sta disputando il Giro di Boemia dove ha raccolto due terzi posti e un secondo proprio nella tappa di oggi. Nell’elenco non c’è il verbanese Filippo Ganna che punterà esclusivamente alla prova a cronometro di cui detiene il titolo.

La lista di Bennati è stata svelata quest’oggi – sabato 10 – durante il Jova Beach Party, il grande concerto-festa di Jovanotti in corso a Bresso, a nord di Milano. Un “inserimento” nello show dovuto alla passione del cantante toscano per la bicicletta e alla sua amicizia con il c.t. che dovrà provare a fare risultato in un momento davvero complicato per il ciclismo tricolore. Il capitano sarà Alberto Bettiol che in carriera ha poche vittorie ma di lusso, tra cui un Giro delle Fiandre.

I 13 CONVOCATI