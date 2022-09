Cultura, sapori e natura: con “Gustando il 10” alla scoperta di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate

Domenica 18 settembre la prima edizione della manifestazione nata per valorizzare e far conoscere l’elemento che unisce fisicamente questi quattro comuni, ossia il sentiero 10 del Parco Campo Dei Fiori. Come iscriversi e cosa fare

Una passeggiata alla scoperta delle bellezze del territorio di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate, seguendo il percorso del sentiero 10 del Parco del Campo dei Fiori, una sorta di filo che unisce i quattro comuni. Tanti eventi, occasioni e opportunità per scoprire luoghi, tradizioni e attrazioni del territorio.

Appuntamento domenica 18 settembre per la prima edizione di “Gustando il 10”, una camminar-mangiando nata dalla collaborazione tra le Pro Loco e le amministrazioni comunali di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate, con il patrocinio dell’Ente Parco Campo dei Fiori, per valorizzare e far conoscere l’elemento che unisce fisicamente questi quattro comuni, ossia il sentiero 10 del Parco Campo Dei Fiori.

L’obiettivo è offrire un’esperienza che sappia coniugare natura, cultura, enogastronomia e attività fisica. Il percorso, della lunghezza di circa 8 km, si snoda attraverso centri abitati ricchi di storia e cultura e boschi di castagni, faggi e pini, offrendo scorci pittoreschi, con vedute uniche sul lago di Varese e sulla catena delle Alpi.

Il costo dell’iscrizione è 20 euro a persona e 10 euro per i bambini fino a 10 anni. Il pagamento sarà direttamente al ritrovo di partenza.

Per partecipare ci si può iscrivere prenotando al seguente link https://forms.gle/2JGNkECMPKwkPsBH6

Il dislivello molto contenuto (circa 200 metri, in gran parte concentrato nella prima parte) rende la passeggiata adatta a tutti, compresi i bambini, purché con idonee calzature. L’alternarsi di asfalto, sterrato e acciottolato esclude l’utilizzo di passeggini e carrozzine, mentre è possibile percorrere il percorso in mountain bike. Il punto di partenza, la chiesetta di Sant’Eusebio a Casciago, offre ampia opportunità di parcheggio nonché la possibilità di arrivare direttamente in treno, scendendo alla vicina stazione di Morosolo-Casciago, sulla linea di Trenord che unisce Varese e Laveno. Il ritorno da Comerio a Casciago sarà compiuto proprio in treno, con libertà di scegliere la corsa all’orario che si preferisce (il tragitto dura pochi minuti e il biglietto è compreso nella quota di iscrizione; orari treni da Barasso-Comerio a Morosolo-Casciago: 15.03; 16.03; 17.03; 18.03).

La durata della camminata è libera, ognuno la potrà affrontare con i suoi tempi e con il suo passo. L’importante, però, è rispettare questi “cancelli” di arrivo ai vari punti ristoro:

Ristoro 1 (Casciago, chiesa di Sant’Eusebio): ore 8.30-9.45.

Ristoro 2 (Luvinate, cascina Zambella): ore 10.00-12.00.

Ristoro 3 (Barasso, colonia “Rossi”): ore 12.00 – 14.00.

Ristoro 4 (Comerio, parco di Villa Tatti-Tallacchini): ore 15:30-17.00.

In ogni punto oltre al ristoro si potranno trovare momenti di svago e occasioni culturali.

A Casciago ci sarà il punto raccolta delle iscrizioni e ritiro pass al punto ristoro di Sant’Eusebio dove si potrà fare colazione e a seguire si potranno effettuare visite guidate al Comune (Villa Castelbarco), alla Fonte di Sant’Agostino del Bodini e alla Chiesa di San Giovanni con guide volontarie.

A Luvinate alla Cascina Zambella la Pro loco organizza un aperitivo alcolico e analcolico con stuzzichini e patatine e popcorn per i più piccoli: ci sarà Musicarte con le sue melodie, Backstagestudio con le sue dimostrazioni di stretching e pilates e poco distante ci sarà Fabio Zancan dell’Azienda Agricola Valtinella con i suoi cavalli che porteranno in sella i più piccini.

A Barasso si potrà camminare sul Sentiero 10 fino alla Casa del Sole: sul percorso ci saranno due gruppi musicali dell’associazione Ensemble. Alla Casa del Sole ci sarà il pranzo preparato dalla Proloco di Barasso e dal gruppo Alpini. La Biblioteca Comunale di Barasso e l’Associazione Librarsi organizzeranno un banchetto informativo mettendo a disposizione alcuni libri e sarà possibile partecipare dopo il pranzo ad un laboratorio sensoriale di pittura con frutta e verdura, gratuito per i bambini dai 6 ai 10 anni (per informazioni e preiscrizioni al laboratorio biblioteca.barasso@gmail.com). Da lì il percorso continuerà, sempre sul Sentiero 10, verso Comerio.

A Comerio sono previste visite guidate in collaborazione con i bambini della scuola primaria e delle medie per i punti di interesse del paese: la chiesetta millenaria di san Celso; la mostra zoologica che ospita numerose specie di animali provenienti da tutto il mondo; la coinvolgente storia del palazzo Comunale (prima filanda, poi fabbrica del caffè Hag, dopodichè centro Civico con sede di scuola primaria, nido, biblioteca, centro anziani, e diverse associazioni) e dei suoi “donatori” Crippa e Bergher; il museo Ignis con relativa storia dell’elettrodomestico brandizzato “Borghi”; il parchetto belvedere che ospita anche la serra dell’associazione “Utopia tropicale” contenente fiori e piante di rarità unica.

Si consiglia l’utilizzo di scarpe da trekking. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni.

Per info www.gustandoil10.it e contatti gustandoil10@gmail.com.