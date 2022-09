Cunardo celebra la 19° festa del fungo

Ritorna finalmente, dopo due lunghi anni di pausa, la Festa del Fungo a Cunardo, giunta ormai alla sua 19^ edizione. La tradizionale sagra Cunardese, organizzata dal Gruppo Folkloristico “I Tencitt”, si terrà da Venerdì 9 a Domenica 11 Settembre presso la Baita del Fondista (Via Bedero), per concludere in allegria la stagione estiva. Nel menù tanti piatti a base di funghi porcini freschi: polenta, risotto, tagliatelle, lasagne, frittate ai funghi e molto altro ancora.

La cucina aprirà quindi venerdì e sabato dalle ore 19:00 e domenica dalle ore 12:00 e dalle ore 19:00, affiancata da un ben fornito servizio bar e da uno stand di dolci con molteplici prelibatezze per i più golosi. Grazie al capannone coperto la manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica ed è inoltre a disposizione un servizio bus navetta gratuito dal parcheggio del supermercato Tigros (via Varesina, 16) fino al luogo della manifestazione.

Alla Festa del Fungo, oltre a gustosi piatti, ci sarà anche tanto divertimento! In programma al termine di ogni pasto una tombolata con numerosi premi a tema, mentre durante la manifestazione sarà esposta una mostra micologica a cura del Gruppo Micologico “Cral Whirlpool”. Per maggiori informazioni consultate il sito www.tencittcunardo.com o la pagina Facebook I Tencitt. Potete inoltre contattare il gruppo “I Tencitt” via mail all’indirizzo gruppotencitt@libero.it o al numero +39 333 2586057.