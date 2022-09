Dal delitto Versace all’Italia nell’Unione europea: doppio incontro con l’autore a Varese

Doppio appuntamento con l’autore a Varese. Si comincia mercoledì 14 Settembre ore 19:00 in Fiera di Varese alla Schiranna.

Roberta Bruzzone presenta “Versace – autopsia di un delitto impossibile. In questo libro, a venticinque anni di distanza dai fatti, la criminologa e psicologa forense ricostruisce le tappe fondamentali del delitto Versace, una storia torbida e intricata, ipotizzando piste alternative e raccontando ai suoi lettori quella che si può definire a tutti gli effetti “un’indagine imperfetta. Conduce: Morena Zapparoli Funari

Giovedì 15 Settembre ore 18:00 in Biblioteca Civica di Varese, Stefano D’Andrea – professore associato di Diritto privato – presenta il suo libro: “L’Italia nell’Unione Europea. Tra europeismo retorico e dispotismo illuminato”:

«L’integrazione europea è una rivoluzione: nei metodi, perché espropria i Parlamenti e attribuisce potere decisionale a “tecnici”, e nei risultati, perché comporta la disapplicazione del principio del “diritto al lavoro”, appartenente al nucleo duro della Costituzione. Nell’unione Europea l’Italia è obbligata a promuovere e mantenere un’alta disoccupazione e non a promuovere e mantenere la piena occupazione. Con “dispotismo illuminato” è stata imposta la prevalenza del diritto dell’Unione su quello nazionale, promossa la rendita finanziaria, modificato il regime dell’euro previsto a Maastricht, e imposta per 27 anni un’altissima disoccupazione. Il consenso di massa è stato dovuto a una forma di fanatismo, l'”europeismo retorico”: si è stati favorevoli all’integrazione, a prescindere dalla riflessione sugli interessi – di ceti, classi sociali, territori (il Mezzogiorno) e Stati – che venivano sacrificati. i risultati economici della rivoluzione europea per l’Italia sono catastrofici».

Intervengono con l’autore Giampiero Marano – Ass. culturale Varese ’48- e Marcello Spanò – Università dell’Insubria. Modera: Alessio Neri – Ass. culturale Varese ’48

Evento organizzato dal Comune di Varese

Partecipazione libera.