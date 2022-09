Dal fondo imprese creative al bando brevetti. Tutti gli incentivi del Mise da oggi al 2 ottobre

L’agenda degli incentivi Mise dal 19 settembre al 2 ottobre è fitta di opportunità. Di seguito il calendario dell’apertura sportelli online.

Dal 21 settembre ore 10 – Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e intelligenza artificiale, blockchain e internet of things – invio richieste incentivo per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica. E’ in corso fase di precompilazione domande – Finanziamento: 45 milioni di euro. https://www.incentivi.gov.it/it/catalogo/intelligenza-artificiale-blockchain-e-internet-things

Dal 22 settembre ore 10 – Fondo Imprese creative – invio richieste incentivo per acquisto di servizi specialistici o per favorire processi di innovazione. E’ in corso fase di precompilazione domande – Finanziamento: 9,6 milioni di euro. https://www.incentivi.gov.it/it/catalogo/avvio-e-consolidamento-di-imprese-culturali-e-creative

Dal 24 settembre – Bando Proof of Concept – presentazione progetti per richiedere incentivo su attività di valorizzazione dei brevetti promossi da Università, Enti pubblici di ricerca e IRCCS. Finanziamento: 8,5 milioni di euro (fondi PNRR). https://www.incentivi.gov.it/it/catalogo/progetti-di-proof-concept-poc

Dal 27 settembre – Bando Brevetti+ – presentazione domande per incentivare la valorizzazione dei brevetti (agevolazioni per l’acquisto di servizi specialistici di industrializzazione, ingegnerizzazione, organizzazione, sviluppo e trasferimento tecnologico). Finanziamento: 30 milioni di euro (inclusi 10 milioni di risorse PNRR). https://www.incentivi.gov.it/it/catalogo/brevetti-2022

In scadenza* 20 settembre ore 12 –

Area di crisi industriale di Torino – presentazione domande per incentivare gli investimenti produttivi delle imprese sul territorio, con priorità ai settori automotive e aerospazio – Finanziamento: 50 milioni di euro. https://www.incentivi.gov.it/it/catalogo/legge-1811989-riqualificazione-dellarea-di-crisi-industriale-di-torino