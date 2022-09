Dal fondovalle alla cima del Piambello, spettacolari percorsi a misura d’uomo e di pedale

La Valganna e la Valceresio, due angoli di paradiso, d’altronde basta ammirare il panorama dalla cima del Piambello per rendersene conto della straordinaria ricchezza del territorio. Paesaggi e vedute da scoprire tra le meraviglie del Varesotto, tappe d’obbligo per gli amanti di hiking, passeggiate e pedalate.

Qui s’inserisce #varesedoyoubike, progetto di Camera di Commercio che, grazie alla sinergia con associazioni, operatori privati e istituzioni, vuole fare di quella di Varese una provincia a misura di cicloturismo, in un’unione tra natura, cultura e sport.

Ad aderire al brand all’insegna dell’active and green, naturalmente, la filiera e gli enti del territorio, suddiviso in sei aree, a seconda delle caratteristiche e specificità di ciascuna di esse: Valli del Verbano, Lago Maggiore, Campo dei Fiori, Piambello, Ticino e Valle Olona.

«Per la Comunità Montana del Piambello si tratta del logica evoluzione di vent’anni di investimenti sul territorio» spiega il presidente dell’ente e vicesindaco di Cunardo Paolo Sartorio, con l’obiettivo del cicloturismo ancora che avvenisse l’aggregazione tra le due comunità della Valceresio e della Valganna e Marchirolo (2009).

«Da subito abbiamo visto nel progetto l’occasione per valorizzare e “mettere in rete” a livello provinciale» prosegue Sartorio, ribandendo che la Comunità Montana è al lavoro anche sulla cicloturistica della Valceresio. «Un pieno di energia che ci vede totalmente in sinergia con Camera di Commercio, tanto più che il progetto sposa anche l’aspetto montano del ciclismo, le mountain-bike, oltre al fondo valle».

Tra le preziosità nelle tappe esplorabili a pedali, spiccano il sito Unesco del Monte Orsa e il massiccio da cui prende origine la Comunità Montana, il Piambello, percorribile mediante strade militari e poi lungo la cima monte, così da godersi, immersi nel verde, gli straordinari coni visuali sugli specchi d’acqua della terra dei Sette Laghi.

«Il cicloturismo è il futuro per il nostro territorio – conclude Sartorio -. Da parte nostra c’è tanta voglia di continuare a lavorare in questa direzione e #varesedoyoubike rappresenta la spinta giusta. Come obiettivo adesso la Comunità Montana vuole strutturare la parte del Ceresio per poterla collegare a tutte le nostre aree. Sappiamo che non tutti i problemi sono risolvibili con le ciclopedonali, ma sicuramente strutturare un territorio affinché venga percorso in sicurezza è un’operazione che fa bene al turismo, all’economia e soprattutto alla salute di chi abita qua».