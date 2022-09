Dalla primaria Medea l’augurio per il primo giorno di scuola a tutti gli studenti di Varese

Sorrisi, abbracci ed emozioni alla riapertura della scuola anche alla primaria Medea (IC Varese 4 Anna Frank) a Giubiano, dove il sindaco Davide Galimberti e l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio hanno accolto i bambini per augurare loro e a tutti gli studenti di Varese un buon inizio di anno scolastico.

Galleria fotografica L’augurio di un buon anno scolastico alla primaria Medea di Giubiano 4 di 10

«Sono felice di aver condiviso i sorrisi di un nuovo inizio con insegnanti e bambini finalmente senza mascherine e senza distanziamento – ha detto la Dimaggio – Speriamo tutti che si possa continuare sempre così, in un’annata davvero di rinascita della vita sociale e scolastica per i giovanissimi. Che sia per tutti, finalmente, un anno scolastico sereno».

Assieme alle scuole ripartono dal primo giorno anche i servizi parascolastici comunali di prescuola, doposcuola, mensa e, dove previsto, di trasporto: «L’assessorato ai servizi educativi è in costante contatto con i tutti e cinque gli Istituti comprensivi di Varese per offrire alle scuole, alle famiglie e agli studenti tutto il supporto e la collaborazione necessaria a vivere al meglio la sfida di questo anno scolastico 2022-2023 partito nel migliore dei modi, con la gioia di ritrovarsi insieme per crescere e imparare condivisa nei sorrisi e negli abbracci di bambini e ragazzi, genitori e insegnanti».

Curiosità: ad accogliere bambini e insegnanti della Medea anche la nuova pavimentazione di ingresso, e percorsi pedonali in cortile (richiesta anche dal Comitato genitori della scuola) realizzati con i sanpietrini di piazza Repubblica.