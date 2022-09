Dalle stelle…al pensiero critico, a Varese una serata tra scienza e filosofia

“Il più grande bene dato all’uomo è la possibilità di ragionare quotidianamente sulla virtù e sui vari temi su cui mi avete sentito discutere o esaminare me stesso e altri…una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta” (Platone)

La capacità di ragionare, di pensare, riflettere, prendere posizione o prendere decisioni sta alla base della nostra vita quotidiana, e più siamo in grado di esercitare il nostro pensiero critico, meglio potremo districarci tra le sfide quotidiane che la vita ci mette davanti. E’ questa un’attitudine che si impara in famiglia e a scuola, se si è fortunati, o approfondendo, leggendo, riflettendo per conto proprio. La Società Astronomica G.V.Schiaparelli, da sempre impegnata nella divulgazione scientifica nonché nell’educazione ai giovani, ha organizzato una serata proprio su questo tema, “Il Pensiero Critico”.

Sabato 17 settembre alle ore 21 presso la Sala Montanari del Comune di Varese, in via dei Bersaglieri, la professoressa Alessandra Ferrario, docente di Storia e Filosofia del Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese, con la collaborazione dello studente Manuele Vaini, ci accompagnerà in un viaggio tra Scienza e Filosofia: la capacità di esercitare il pensiero critico come prerogativa essenziale di chi ha segnato il progresso scientifico e culturale della nostra storia e anche come esigenza fondamentale delle nostre vite. Ma in cosa consiste il Pensiero critico? E in quali modi possiamo nutrirlo?

Un piccolo viaggio asistematico, accompagnati dalle parole di Socrate, Nietzsche, Arendt, alla scoperta del valore delle domande, dei dubbi e della ricerca continua contro ogni tentazione di arrenderci, di fronte alla complessità del mondo, a verità dogmatiche e risposte facili.

L’entrata è libera, senza prenotazione. Per maggiori informazioni: www.astrogeo.va.it.