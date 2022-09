Danza del ventre e danza hawaiana: sensualità e fascino a beneficio della salute

Danzare è una delle espressioni culturali e artistiche più antiche. È affascinante accostarsi alle danze di altri Paesi. Che, con le movenze del corpo e la simbologia a cui rimandano, consentono di conoscere culture diverse, ma anche di far emergere da se stessi potenzialità inesplorate, con benefici per la salute e per l’autostima.

Un modo di celebrare il corpo femminile, e le sue forme, è la danza del ventre. Una danza sensuale ed elegante che esprime lo scorrere dell’energia vitale e che si svolge facendo muovere, appunto, il ventre. I movimenti di questa danza sono anche propedeutici al parto perché rendono più elastica e tonica la muscolatura del bacino.

«La danza del ventre è adatta a tutte le donne di qualsiasi età e corporatura e numerosi sono i benefici che essa procura a chi vi si accosta, sia per il corpo, sia per la mente. È una danza ricca di fascino, che aiuta a sentire e vivere meglio la propria femminilità, un’arte che dona armonia al corpo ed alla mente e che infonde benessere in chi la pratica» spiega Ileana Maccari, danzatrice, insegnante e coreografa di danza del ventre e danza hawaiana (hula), che con la sua associazione A.S.D Nashat di Varese, affiliata Uisp, organizza nella sede di via Lombardi corsi di danza del ventre e di danza hawaiana di tutti i livelli, online, in orario serale e nella pausa pranzo, con lezione di prova gratuita.

Sono ormai più di 15 anni che Ileana porta sul territorio varesino gestualità e movenze di altri paesi, facendo scoprire alla donna nuovi modi di muoversi e di valorizzare le proprie forme. Chi ha detto, infatti, che le ballerine devono essere tutte magre e leggere? Spesso la danza è anche un rituale che rimanda alla fecondità e alla natura. Un esempio è la Hula. «La Hula è l’essenza e lo spirito delle isole Hawaii; inizialmente nata come rituale sacro è diventata in seguito una danza di intrattenimento. La hula è una danza ricca di significato e ogni movimento racconta sempre elementi di una storia descritta nel canto; le danzatrici rappresentano aspetti della natura e della vita – spiega Ileana – La hula hawaiana è una danza molto dolce ed espressiva che rimanda ad un contatto profondo con la natura, ad una armonia tra sé e l’ambiente circostante. Essa riporta all’essenza del nostro essere, alla femminilità e all’espressione di coralità».

