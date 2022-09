Decine di mini-pellegrini lungo la Via Francisca a Lavena Ponte Tresa con Alfa

Il format non è nuovo, Alfa – il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese – ha voluto replicare il grande successo dello scorso anno, quando in 4 sabati quasi mille pellegrini si erano messi in marcia lungo la Via Francisca del Lucomagno alla scoperta del bene acqua. Pomeriggi all’aria aperta, immersi nel verde accanto a laghi e fiumi, per divertirsi in compagnia.

Galleria fotografica Piccoli pellegrini con Alfa a Lavena Ponte Tresa 4 di 6

Sabato 3 settembre il primo dei 4 appuntamenti del 2022 ha visto una sessantina di partecipanti che dalla dogana di Lavena Ponte Tresa hanno camminato fino allo stretto di Lavena, nel contesto suggestivo del lungolago del Ceresio. Alla partenza, a metà percorso e all’arrivo, tre momenti di letture e spettacoli a cura dell’associazione “Parole in Viaggio” che ha coinvolto i bimbi narrando “acquatiche”. Al termine per tutti la merenda offerta da Coop Lombardia.

Il percorso era facile e adatto a tutti, da 0 a 99+ anni e comprese persone a mobilità ridotta, poiché la Via Francisca del Lucomagno nei suoi 135 Km è certificata come cammino totalmente accessibile. I partecipanti sono stati entusiasti, tantissimi i bimbi al di sotto dei 6 anni che hanno preso parte all’evento. Il più piccino aveva appena un mese e ha seguito la carovana dei grandi al sicuro nelle braccia di mamma e papà e dalla sua carrozzina.

Si replica sabato 22 settembre con una camminata leggermente più lunga dal Maglio di Ghirla alla Badia di Ganna (Valganna). Il ritrovo è alle 14:00 al Maglio di Ghirla e il termine dell’evento indicativamente verso le 16.30.

Ci sarà poi la possibilità per chi vorrà di rientrare a piedi lungo la stessa via dell’andata oppure di prendere il pullman nel centro di Ganna e tornare così a Ghirla. E’ un percorso di circa 3 km (solo andata), su fondo asfaltato e con pochissimo dislivello (30 m).

Gli eventi sono completamente gratuiti, è solo necessario registrarsi qui:

bit.ly/PrenotaCamminateOttobreFrancisca