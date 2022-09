Decolla il precampionato della Openjobmetis: derby con Milano sul campo di Cagliari

Per la prima volta in stagione, staff e giocatori della Pallacanestro Varese salgono in aereo per andare a giocare una partita, anzi due. I biancorossi inaugurano infatti in Sardegna il proprio precampionato partecipando al prestigioso torneo internazionale “City of Cagliari” giunto alla 12a edizione e organizzato dal comitato regionale della FIP.

Si tratta di un quadrangolare nel quale la Openjobmetis disputerà la propria semifinale alle 18 di sabato 10 settembre contro i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano; in serata invece (20,30) il Banco Sardegna Sassari affronterà i greci del Panathinaikos Atene, compagine di Eurolega alla prima partecipazione al torneo sardo. Per Varese quindi una platea di avversari di tutto rispetto: domenica sono in programma le due finali – negli stessi orari – e strappare un successo non sarà cosa semplice.

I risultati – sia positivi sia negativi – andranno comunque presi con le molle, sia perché tutte le squadre sono ancora nella prima fase di preparazione (alcune più avanti, alcune più indietro) sia perché tra infortuni e competizioni internazionali gli allenatori non hanno ancora a disposizione i gruppi al completo. La Openjobmetis sarà in campo senza due stranieri: il pivot Tariq Owens sta recuperando da un fastidio muscolare e attende di rientrare (a inizio settimana l’esame decisivo) mentre Justin Reyes è impegnato in AmeriCup con il Porto Rico, eliminato dagli USA ieri a fil di sirena da un canestro dell’ex avellinese Norris Cole (gli States non schierano i giocatori NBA). È invece convocato Colbey Ross dopo gli accertamenti al ginocchio che non hanno riscontrato danni; vedremo quale sarà il minutaggio assegnato al play americano.

L’Olimpia non avrà i tanti azzurri impegnati agli Europei ma la rosa di stranieri (più Alviti) a disposizione di Messina fa letteralmente paura: salvo defezioni infatti, Milano avrà l’ex Brandon Davies (prelevato dal Barcellona), i confermati Hines, Shields e Hall, i nuovi Baron, Mitrou Long e Pangos e via dicendo. Uno squadrone che tasterà subito il polso della cavalleria leggera affidata a Matt Brase, già avversario in panchina di Messina (entrambi da vice) in alcune sfide della Southern Division della NBA (l’uno a Houston e l’altro a San Antonio).

Dopo l’esperienza in Sardegna, la Openjobmetis farà ritorno a casa per preparare un altro confronto con Milano: giovedì 15 settembre (ore 21) a Desio ci sarà in palio il tradizionale “Trofeo Lombardia”. L’elenco delle amichevoli è riportato al link sottostante; il file sarà aggiornato dopo ogni partita con risultati e migliori marcatori.