Della Natura e dell’arte, a Busto Arsizio un incontro sull’agricoltura biologica

In occasione della terza edizione della rassegna Della Natura e Dell’Arte A&A Studio Legale, insieme a Cristina Moregola Gallery e Fondazione Bandera per l’Arte organizza un incontro, aperto a tutti, in tema di Agricoltura biologica.

All’incontro interveranno l’Onorevole Maria Chiara Gadda, prima firmataria della legge sulle produzioni con metodo biologico, l’azienda agricola varesina OrtobioBroggini che dal 1987 coltiva verdura biologica e vende direttamente al pubblico, e l’Avvocato Angela Berinati per una riflessione sulla tutela dell’ambiente, alla luce delle importanti modifiche all’art. 9 della Costituzione Italiana.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Stefania Radman di VareseNews e si terrà lunedì 3 ottobre alle 21.00 presso la sede di A&A Studio Legale, in via Cellini 22 a Busto Arsizio.

DELLA NATURA E DELL’ARTE è un progetto d’arte contemporanea dedicato alla natura, all’ambiente e alla sostenibilità in cui si propone di attivare un percorso di dialogo con un circuito espositivo diffuso sul territorio di Varese e un calendario di incontri tematici di approfondimento.

La rassegna è curata da tre realtà conosciute sul territorio, Cristina Moregola Gallery, A&A Studio Legale e Fondazione Bandera per l’Arte che si propongono l’obiettivo, attraverso la manifestazione, di sensibilizzare un vasto pubblico alle problematiche ambientali con un percorso artistico e culturale presentato in diverse sedi e strutturato in 5 mostre, 5 incontri e una performance artistico – musicale.