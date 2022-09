Denunciati 5 giovani di Varese per la maxi rissa a Sestri Levante finita con una coltellata

Nella maxi rissa scoppiata a Sestri Levante a fine luglio erano coinvolti anche cinque ragazzi della provincia di Varese. Lo dicono le indagini condotte dai carabinieri del posto che oggi hanno proceduto alla denuncia di sedici persone per quell’episodio molto violento.

Quella notte, secondo quanto ricostruito, si erano fronteggiati, all’incrocio tra via XXV aprile, via Palestro e vico Lombardo di Sestri Levante, due gruppi formati da cinque ragazzi della provincia di Varese in vacanza e 11 giovani di Sestri Levante e di Lavagna.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i due gruppi avrebbero iniziato a litigare per un contatto fisico accidentale: una spallata tra due ragazzi che stavano camminando in centro. I due, uno della provincia di Varese e l’altro del Tigullio, hanno iniziato prima a discutere per poi passare alle mani.

Dopo pochi secondi si sarebbero uniti altri ragazzi fino a che un ragazzo di 18 anni è stato ferito con una coltellata. Quando la pattuglia è arrivata i due gruppi sono scappati lasciando a terra il ferito. Il giovane era stato portato all’ospedale da dove era stato dimesso con una prognosi di 40 giorni. I carabinieri hanno ricostruito quanto successo analizzando le telecamere di videosorveglianza.