Il deposito di pneumatici abusivo e lo show dell’imputato a Varese

È stato condannato, accusato di aver creato da un anonimo capannone un deposito di gomme abusivo con annessi rischi ambientali in un paese rivierasco attorno al lago di Varese, qualche anno fa. Non sono bagattelle ma reati abbastanza comuni per chi si ingegna in professioni improbabili ai limiti delle regole. Infatti la pena è di 4 mesi. Ma l’uomo, classe 1951, finito dinanzi al giudice monocratico penale Luciano Luccarelli e al pubblico ministero Lucilla Gagliardi ha inscenato in udienza un vero e proprio show, pronunciando accuse pesanti rivolte al sindaco il quale secondo l’imputato avrebbe comprato addirittura delle gomme dal suo “store“ abusivo, senza peraltro averle ancora pagate: fatti legati a dichiarazioni pronunciate in aula dall’imputato per difendersi, ma che naturalmente potrebbero riservare ulteriori risvolti legali.

Il fatto ha inizio nel 2020 quando la polizia locale, nel corso di un controllo, trova in un immobile del tutto privo di permessi per qualsivoglia attività artigianale o lavorativa un vero e proprio deposito di pneumatici. Nessuno sa chi sia il responsabile di quel corposo accantonamento. Ma gli agenti trovano un furgone targato dal quale è possibile risalire al proprietario. Così parte l’azione penale, viene rintracciato il sospettato chiamato a rispondere, si concludono le indagini preliminari e si arriva alle udienze composte da escussioni di testimoni (fra cui anche i soggetti chiamati poi a smaltire quanto trovato nell’immobile) e perizie. Risultato: la condanna, con la provvisionale a favore del Comune, costituitosi pare civile, di oltre 2.000 euro, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali per una cifra analoga. L’imputato al centro di questa vicenda boccaccesca, non pago, attraverso il suo legale Corrado Viazzo ha fatto sapere di volersi rivalere contro l’amministratore per il debito non ancora saldato.