Di corsa in città, domenica 25 settembre è il giorno della StraSaronno

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Domenica 25 settembre è il giorno della Strasaronno, la corsa podistica più importante della città di Saronno.

Alle 8.30 tutti in piazza Libertà, riscaldamento muscolare e stretching, poi il via alle 9.15 per la 10Km cronometrata per i runners, mentre alle 930 via della Family Run di 5Km dove tutti, ma proprio tutti (bambini, giovani, meno giovani, scolaresche ecc.) potranno vivere lo spirito di un grande evento sportivo.

La Strasaronno è organizzata dalla CLS SPORT in collaborazione con la Fondazione CLS di Saronno, che si occupa della socializzazione di soggetti portatori di handicap. All’organizzazione collaborano per gli aspetti tecnici Gap Saronno e Running Saronno, con la collaborazione di AIMO (Accademia Italiana Medicina Osteopatica) per la preparazione atletica e il patrocinio del Comune di Saronno, oltre ad un nutrito gruppo di sponsor.

Strasaronno è una manifestazione podistica che coniuga gli aspetti amatoriali agli aspetti agonistici del running, in un contesto ambientale suggestivo e con finalità di solidarietà verso le persone svantaggiate. I percorsi sono due, uno di 10 km e uno di 5 km, attraverso il centro cittadino e il Parco Lura. Sono attesi circa 2 mila partecipanti che coloreranno le strade di Saronno per una mattinata di festa e sport.

L’organizzazione è impressionante e non ha nulla da invidiare alle equivalenti manifestazioni delle grandi metropoli: pacco gara ricchissimo (con telo sport); ristoro lungo il percorso; trattamenti osteopatici pre e post gara; assistenza sanitaria; tanti premi speciali (libri offerti da Edizioni Il Ciliegio, cesti contenenti prodotti dolciari, buoni acquisto di esercizi commerciali come luoghi di ristoro o parrucchieri ecc.).

Tanti premi per altrettante categorie: le prime 3 donne e i primi 3 uomini sul percorso dei 10 Km; le prime 3 scuole per numero di partecipanti; i primi 3 gruppi per numero di componenti; la donna e l’uomo meno giovani; il bambino e la bambina più giovani. Premi speciali anche per le scuole: una tessera Decathlon del valore di 150€ per la più rappresentata, tessere del valore di 100€ per il secondo e terzo posto, libri, cesti e tanto altro ancora.

Quest’anno la Strasaronno aderisce al progetto Terra Mater, per ricordare a tutti l’importanza dell’ambiente. Ad ogni partecipante verrà donata una medaglia con all’interno dei semi che grandi e piccini potranno piantare in giardino o in un vaso in casa.

«La grande forza della Strasaronno è che ogni partecipante (anche se inesperto, esordiente o impreparato) può vivere lo spirito di un grande evento sportivo insieme a dei veri professionisti – spiegano gli organizzatori -. E la cosa ancora più bella è che lo può fare correndo nei luoghi conosciuti e amati, nella propria città addobbata a festa per l’occasione. Lo abbiamo visto nelle edizioni precedenti, grandi e piccini contagiati dal clima agonistico, che si divertivano e correvano per la gioia di stare insieme. Ognuno corre per un ideale: per vincere; per il gusto di partecipare (come vorrebbe il proverbio); per il piacere di vivere una competizione sportiva; per la soddisfazione di stare accanto alla propria famiglia e agli amici in un contesto speciale; per vivere la propria città; per aiutare la Fondazione CLS, ideatrice dell’evento e a cui sarà destinato in beneficenza l’intero ricavato della manifestazione. Qualsiasi sia l’ideale, la Strasaronno unisce, questa è davvero la cosa più bella».

C’è ancora tempo per iscriversi, alla Decathlon di Saronno o al gazebo CLS sabato 24 settembre (dove si potranno ritirare pettorali e gadget).