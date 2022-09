“Ride To Donate”, il diario: giorno 1, notte insonne e si parte!

23 settembre – Giorno 1. Dopo averlo immaginato, pensato e organizzato, il primo giorno della “Ride To Donate” è finalmente arrivato. Pochi fra noi hanno chiuso occhio durante la notte: non c’entra la pizzoccherata di ieri sera, e neanche i comodi materassi dell’albergo di Tirano. È l’emozione ad essere forte e si fa fatica a contenerla. Ritrovo per la colazione fissato alle 7.30, ma alle 7 siamo già tutti nel salone.

Galleria fotografica Ride to donate: giorno 1, la partenza 4 di 9

E si parte. Non c’è differenza tra chi pedala e chi guida l’ammiraglia: per tutti sarà un’avventura, un viaggio, ma soprattutto una sfida. E, per uno fra noi, un ritorno alle origini.

Lasciamo così il meraviglioso borgo di Tirano, capolinea della ferrovia del Bernina: i Kannelloni sono sui pedali. Il primo, grande, obiettivo della nostra tre giorni è la salita dello Stelvio. Un percorso che ogni appassionato di ciclismo guarda con rispetto: è forse il passo più iconico di questa zona alpina, teatro di alcune tra le più grandi imprese del Giro d’Italia. La salita è aspra, lunga, ma nessuno di noi, anche se staccato dagli altri, pedala da solo: al polso tutti portiamo un braccialetto speciale. Un fiocco di stoffa blu, con una scritta azzurra. Luca Gaspari.

È per lui questa fatica. E in vetta lui c’è: nella classica foto di rito, tutti in posa, la sua foto è al centro. Il sudore lascia spazio alla commozione, ma c’è chi sdrammatizza: “Ma ragazzi se iniziamo così il primo giorno, al terzo non ci si arriva nemmeno!”.

Noi però lo sappiamo: ci arriveremo eccome.