Dieci artisti per dieci anni: opere e performance con Time to Start Varese

Performance e opere d’arte a Villa Mirabello a Varese. Una vera giornata-evento, con Time to start, il progetto artistico che coinvolge per il terzo anno la città di Varese con la partecipazione di artisti da tutta Italia.

Galleria fotografica Time to Star a Villa Mirabello 4 di 8

L’Associazione ha selezionato in totale dieci artisti: Fausto Bianchi, Andrea (BORSE) Borsetto, Cherris, Dieci, Good Stu, Gianbattista, Leoni, Martino Natuzzi, Sea, Simone Giorgio, Sten, ai quali è stato chiesto di realizzare un’opera che verrà stampata in formato 50×50 ed esposta presso Villa Mirabello.

Dieci artisti che simbolicamente rappresentano i 10 anni di attività di Wg Art (2011-2021). La terza edizione di Time to Start segna il primo evento in presenza dell’Associazione dopo la pandemia, quindi anche la volontà di riprendere a incontrare il nostro pubblico e gli artisti attraverso dinamiche dirette di scambio e di confronto.

“Dopo due anni di pandemia e una situazione internazionale delicata, vi è una pressante necessità di trovare linguaggi artistici svincolati da ogni imposizione. L’espressione artistica si fa veicolo di tutto ciò che in questi due anni è rimasto nascosto oppure è stato dimenticato. Attraverso le loro opere, gli artisti sono chiamati ad affrontare le tematiche più rilevanti per loro, presentando uno spaccato policromo della realtà contemporanea. Per questa ragione il tema per la terza edizione edizione è libero”.

Nell’occasione è stato presentato anche il catalogo che raccoglie i dieci anni di attività in città e per la città con immagini fotografiche, testi ed interviste ai protagonisti.

Alla fine della presentazione del catalogo il pubblico ha pi potuto assistere a una una performance artistica della Nuova Ginfit, gruppo di ginnaste coordinate da Silvana Ballerio, negli spazi all’aperto di fronte alla villa.

L’evento è stato promosso dall’Associazione Wg Art con il sostegno del Comune di Varese Assessorato alla Cultura.