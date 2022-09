Disperso in valle Antrona sul pizzo Andolla, salvi nella notte gli altri tre escursionisti della comitiva

L’uscita sul pizzo Andolla, l’escursionista che cade e l’allarme lanciato attraverso un sistema di sicurezza georeferenziato che ha permesso l’attivazione dei soccorsi, arrivati nel cuore della notte a rintracciare i superstiti, riportati a valle. Sono ore di duro lavoro per il personale del Soccorso alpino della Valdossola e per il soccorso alpino della guardia di finanza impegnato nella serata di domenica in una operazione complessa di soccorso, non ancora conclusosi.

Tutto comincia attorno alle 20 di domenica quando il gestore del rifugio Andolla ad Antrona Schieranco nella provincia del Vco segnala il mancato rientro di quattro escursionisti e alle 20.40 il soccorso alpino di Torino ha ricevuto una richiesta di aiuto dall’applicazione “geo risk” da parte della comitiva che parla di una persona precipitata.

I soccorritori fanno il punto: i mezzi aerei non riescono a operare per avverse condizioni meteo e quindi parte una spedizione di terra composta da una quindicina fra tecnici Cnsas (Soccorso alpino civile) e Sagf (Soccorso alpino della guardia di finanza) che raggiungono i tre escursionisti superstiti a piedi attorno all’una di notte e li riportano sani e salvi al rifugio attorno alle 4.

Sono ancora in corso le ricerche per il quarto escursionista, rese sempre difficili anche per la giornata di lunedì, anche se attorno alle 8 è decollato un elicottero da Borgosesia per tentare una sortita nella zona con l’affievolirsi del vento.