Donna investita sulle strisce a Busto Arsizio

Pedone investito a Busto Arsizio attorno alle 13 di oggi, mercoledì. Una donna di 49 anni è rimasta ferita, fortunatamente non in modo grave, dopo essere stata urtata da un’auto. L’investimento è avvenuto sulle strisce pedonali di attraversamento all’incrocio semaforico tra via Tasso e via Venezia, a pochi passi dalla stazione delle Ferrovie dello Stato.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi. La donna è stata trasportata in ospedale in codice verde.