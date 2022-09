Per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società,

l’Assessorato alla Cultura della Città di Tradate propone due eventi gratuiti in occasione della Festa dei nonni 2022: uno spettacolo a Teatro e una lettura animata in Biblioteca cui tutti i nipotini sono invitati a partecipare in compagnia dei loro amati nonni.

Venerdì 30 settembre ore 16:30

Letture animate a tema con laboratorio

Biblioteca Frera – via Zara 37, Tradate Letture animate dedicate ai nonni a cura del gruppo di lettura Voci di Carta e, a seguire, un laboratorio creativo a tema.

Per partecipare al laboratorio è richiesta la prenotazione al banco di prestito della biblioteca o al numero 0331 841820.

Numero massimo partecipanti: 25.

Domenica 2 ottobre, ore 15

HAKUNA MATATA

Cinema Teatro Paolo Grassi 4K

Uno spettacolo travolgente, autentico, toccante, sognante, tutto da cantare, in compagnia della Disney Show Band.

È gradita la prenotazione sull’app C’é Posto.