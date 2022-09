È il weekend del Palio di Sesto Calende: Sul Ticino, fotografie, dragonboat, idrovolanti e auto d’epoca

Dopo una lunga estate di feste, concerti in piazza e sagre, quello in arrivo questo weekend (9-10-11 settembre) è il fine settimana più sentito a Sesto Calende, che per l’occasione si trasforma in città della fotografia e casa dell’undicesima edizione del palio dei rioni.

Un calendario davvero colmo di iniziative per visitare la città, concentrati per lo più tra lungofiume, centro storico (da Piazza Cesare da Sesto a Piazza De Cristoforis) e la sala consiliare, dove anche quest’anno, mentre la città è in festa, verranno premiati i sestesi che si sono distinti con una benemerenza.

Ma andiamo con ordine e ricostruiamo tutti gli appuntamenti in scena a Sesto Calende.

VENERDÌ 9 SETTEMBRE

Il fine settimana si apre con il ritorno del main event annuale del Fotovideoclub Verbano. L’associazione di appassionati di fotografia quest’anno festeggia i 6o anni di attività e per questo ha voluto organizzare un evento che mettesse in contatto anche altri fotoclub del territorio, come quello di Varese, del JRC e il gruppo Fotoamatori di Cusano Milanino.

La rassegna, giunta alla quinta edizione, si svolgerà alle ore 21 (ingresso gratuito) nel cortile della biblioteca; la proiezione di foto e video dei soci sarà accompagnata al pianoforte da Christian Salerno, che eseguirà musiche tratte da film.

SABATO 10 SETTEMBRE

Terminata la giornata della fotografia, il giorno seguente, sabato 10 settembre, anche quest’anno gli idrovolanti dell’AeroClub Como ruberanno la scena in mattinata e pomeriggio sul lungofiume (durante la manifestazione il servizio barca con Castelletto sarà sospeso), mentre in serata la vicina Piazza De Cristoforis ospiterà le affascinanti auto storiche de “Le Vecchie Glorie“. In parallelo le note e le iniziative del Corpo Musicale Colombo e della streetband “Bandakadabra“, in sfilata per il centro città sotto le stille.

Il programma: Dalle 10 alle 18 – Lungofiume – Volo introduttivo sugli idrovolanti con L’AeroClub Como Dalle 10 alle 24 – Lungofiume – Mercatino 9:30-10:00 – Piazza Garibaldi – Scuola di musica “Percorsi musicali” in collaborazione con la banda G. Colombo 10:00 – Sala Pro Loco – Premiazione del concorso di disegno per i ragazzi delle elementari “Disegna il tuo idrovolante sul Ticino” 11:00 – Sala Consiliare – Premio Città di Sesto Calende, consegna delle benemerenze civiche Dalle 12 alle 14 – Lungofiume – Pranzo del Palio Dalle 18 alle 24 – Piazza De Cristoforis, Mazzini e Cesare da Sesto – Mostra auto storiche “Vecchie Glorie” 18:00 – Chiesa San Bernardino – Messa Dalle 19 alle 20 – Centro storico – Sfilata dei drappi con la Banda Musicale G. Colombo, benedizione dei dragon boat ed estrazione accoppiamenti gare all’Obelisco Garibaldino Dalle 20 alle 23 – Centro storico – Esibizione lungo le strade della Bandakadabra Dalle 21 alle 24 – Lungofiume – Cena sotto le stelle

DOMENICA 11 SETTEMBRE

Il grande giorno sarà infine domenica, quando il Ticino sarà teatro di gara tra gli otto rioni (Abbazia, Centro, Cocquo/Sant’Anna/Loca, Lentante, Mulini, San Giorgio e Oriano con Oneda), in sfida a bordo di altrettanti colorati dragonboat per un totale di quasi 200 vogatori. Le gare del Palio dureranno tutta la giornata, con la finalissima prevista verso le 18 e consueta premiazione, con tuffo dei vincitori e del premio cittadino, all’Obelisco Garibaldino.