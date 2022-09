Eliminare i passaggi a livello, dalla Regione in arrivo 9 milioni di euro per la tratta Saronno-Como

In arrivo dalla Regione Lombardia 9 milioni di euro per eliminare i passaggi a livello sulle linee ferroviarie nei comuni di Cadorago (CO) e Lomazzo (Co) sulla tratta Saronno-Como. L’investimento complessivo ammonta a 10.501.542 euro, coperto da fondi regionali per 9.146.519 euro (di cui 3 milioni dal Piano Lombardia). I Comuni di Cadorago e Lomazzo compartecipano con 1.355.511 euro.

« L’eliminazione di un passaggio a livello – ha sottolineato l’assessore regionale Claudia Maria Terzi – rappresenta una ricucitura tra due territori, non solo l’efficientamento e messa in sicurezza della rete ferroviaria. Sono interventi di un certo grado di complessità che coniugano appunto le necessità di pendolari, automobilisti, cicloamatori, residenti, aziende del territorio e anche aspetti ecologici, considerando le vicine aree verdi del Parco del Lura, portando benefici tangibili. Ne stiamo eliminando anche tanti altri, pensiamo anche solo all’impegno che ci siamo presi con la rimozione di quelli sulla linea della Valtellina, dove si prevede la soppressione di 19 passaggi a livello».

LE OPERE SOSTITUTIVE

Gli interventi interesseranno la linea ferroviaria Saronno-Como a Cadorago, in corrispondenza dell’attraversamento di via alla Fonte e a Lomazzo in via Braghe. Il primo avrà indubbi benefici anche sulla viabilità di cui usufruisce il traffico mezzi pesanti da e per un vicino stabilimento industriale. A Cadorago è previsto infatti anche il raccordo con sottopasso presso l’insediamento produttivo in questione. Verranno realizzate inoltre una rotatoria di innesto del raccordo con la SP 30, una rotatoria di innesto del raccordo con via alla Fonte e una passerella pedonale. A Lomazzo si programma invece la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale che tenga conto anche delle connessioni ecologiche dell’area.

IL CRONOPROGRAMMA

Tempi per la predisposizione e l’approvazione delle successive fasi progettuali, la gara d’appalto e l’esecuzione lavori: 2 anni e 3 mesi.