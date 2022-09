Enciclica e brughiera: la meditazione sull’ambiente lungo via Gaggio a Lonate

Via Gaggio, una galleria verde nel cuore della brughiera, è stata scelta – non a caso – per una meditazione realizzata camminando tra alberi, brugo e ginestre.

L’iniziativa è stata promossa congiuntamente dall’Azione Cattolica Ambrosiana, dalla locale Comunità Pastorale S. Paolo VI, da Viva Via Gaggio e da Legambiente.

Attraversare un’area messa a rischio anche dall’ultima versione del Masterplan di Malpensa è servito a riflettere su temi molto diversi. A partire dalla storia più antica della via Gaggio, si è spaziato sulle particolarità della flora e della fauna e sulla minaccia che, a causa delle attività umane, incombe anche su questo minuscolo angolo del mondo.

Ad ogni sosta i partecipanti, davvero di ogni età, sono stati guidati da riflessioni che nascevano dalla lettura di brani tratti da Querida Amazzonia e dall’enciclica Laudato sii, proprio per prendere coscienza di quanto questo nostro pianeta viaggi verso un futuro tutt’altro che tranquillizzante.