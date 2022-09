Esami ed esercitazioni per i volontari della Protezione civile della Provincia di Varese

Volontari sotto esame al Centro Polifunzionale delle Emergenze/CPE della Provincia di Varese. Sabato scorso, 17 settembre, una ventina di partecipanti ha affrontato, alle Fontanelle in Malnate, al test finale e alle prove di simulazione.

Un primo gruppo di volontari dei Gruppi Comunali di Carnago, Gorla Maggiore, Samarate, Ternate, Solbiate Olona, delle Associazioni Garibaldi di Busto Arsizio, Anc Insubria, Nucleo ANC Insubria, ANC Ferno, e Genieri Lombardia di Samarate e dei gruppi comunali di Seregno e Caponago (prov MB), ANC Brugherio (Città Metropolitana), potranno essere impiegati come portatori di progetti didattici, delle corrette buone pratiche/informazioni, con adeguato materiale didattico e corrette tecniche espositive, da presentare ai dirigenti scolatici.

Il tutto nel gioco di squadra, tra Istituzione provinciale e volontariato, che contraddistingue il Sistema di Protezione Civile.

Contemporaneamente circa una ventina di volontari della Colonna Mobile Provinciale è stata addestrata nei moduli segreteria, sala radio, cucina, logistica, tende con movimentazione di automezzi pesanti, mezzi operativi ed attrezzature.

I volontari hanno interagito mettendo in atto le procedure operative, affinando al meglio le relazioni personali, le forti sinergie e le corrette operazioni. La Colonna Mobile Provinciale è costituita dall’aggregazione delle diverse Organizzazioni (Gruppi comunali e Associazioni) per sviluppare al meglio una struttura istituzionale altamente professionalizzata, a rapida attivazione e pronto impiego, dove la risposta comunale locale non sia in grado di affrontare le emergenze, sul territorio varesino. Inoltre, Colonna Mobile Provinciale è anche il modello organizzativo da cui Regione Lombardia può attingere un volontariato capace, preparato, fortemente motivato con impiego di mezzi ed attrezzature, anche per emergenze di livello regionale o nazionale.

In quest’ultima esercitazione erano presenti i gruppi di Buguggiate, Biandronno, Azzate, Varano Borghi, Gazzada Schianno, Castelseprio, Casorate Sempione ed Arcisate.

Ieri, domenica 18 settembre, anche il Servizio Anti Incendio Boschivo Provinciale/ AIB, ha effettuato un momento di preparazione. Una cinquantina di volontari delle diverse Organizzazioni aderenti, al termine di una mattinata di formazione tecnica circa “l’Idraulica applicata in Antincendio Boschivo”, ha svolto le necessarie operazioni e prove pratiche di simulazione sul territorio varesino, con impiego di automezzi ed attrezzature in dotazione all’antincendio boschivo.

«Questa è la Protezione Civile che Provincia di Varese sta sviluppando e nella quale sta investendo – spiega Alberto Barcaro, Consigliere delegato alla Protezione Civile – Un modello organizzativo, interrotto solo dall’Emergenza covid-19, che passo dopo passo, sta aggregando e valorizzando il volontariato, in stretta simbiosi con i funzionari del Settore Provinciale. Un modello vincente ove il rispetto dei ruoli e delle funzioni è determinante».