Esce dal carcere e picchia il nuovo compagno della ex, la Polizia di Busto Arsizio arresta un 38enne

Non si voleva arrendere alla fine della relazione con la compagna e, una volta uscito dal carcere, ha aggredito il nuovo compagno mandandolo all’ospedale e anche lei. Un uomo di nazionalità turca di 38 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia di Stato che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

La vicenda è venuta alla luce a fine agosto quando la donna, originaria dell’Ucraina, spaventata, si è rivolta agli agenti della Polfer di Milano dicendo di essere stata aggredita dall’uomo con il quale aveva avuto una relazione e che era riuscita a mettere in fuga solo spruzzando dello spray al peperoncino. Si trattava, in realtà, solo dell’ultimo episodio di una serie che andava avanti da tempo. Ascoltata poi dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio, in quanto abita in un comune del circondario, la donna ha raccontato che il turco, già morbosamente geloso e violento durante la loro relazione, era stato arrestato e incarcerato per reati legati allo spaccio di droga nel 2018, tornando in libertà dopo tre anni.

Neanche la misura degli arresti domiciliari l’aveva fermato perché, evadendo, era riuscito a scoprire il nuovo domicilio della donna e a intimidirla. Una volta ottenuta la completa libertà e dopo aver scoperto che la ex aveva allacciato una nuova relazione con un giovane italiano, aveva esteso le minacce all’attuale compagno e preso a pedinare entrambi finché, lo scorso agosto, dopo aver ottenuto un incontro chiarificatore con il rivale, lo aveva picchiato selvaggiamente. Per le lesioni riportate la vittima era stata ricoverata in ospedale, dal quale era stato dimesso con una prognosi di 25 giorni. Rottura delle costole e qualche giorno di ospedale per lui.

L’uomo e la donna erano stati infine aggrediti dal turco in stazione a Milano dove, come detto, la ex era riuscita a metterlo in fuga spruzzandogli lo spray al peperoncino e chiedendo aiuto alla Polfer. Alla luce delle dichiarazioni delle vittime e dei riscontri operati dagli agenti del Commissariato di via Foscolo, la Procura ha richiesto al GIP la misura cautelare in carcere che, trasmessa ai colleghi del Commissariato di Quarto Oggiaro a Milano, zona in cui il turco bazzica non avendo una stabile dimora, è stata eseguita con la traduzione dell’arrestato a San Vittore.