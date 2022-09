Esordio di campionato per il Varese: al “Franco Ossola” c’è l’Alcione

Dopo l’antipasto della Coppa Italia che ha portato alla vittoria ai rigori contro il Legnano, per il Varese è arrivato il momento di tuffarsi nel campionato. L’esordio nel Girone B di Serie D sarà contro una compagine magari poco conosciuta ma sicuramente molto insidiosa: l’Alcione. L’appuntamento è alle ore 15.00 di domenica 4 settembre allo stadio “Franco Ossola”.

I biancorossi puntano a iniziare bene la stagione, anche perché il club non ha nascosto grandi ambizioni. Gianluca Porro si affiderà al collaudato 3-5-2, anche se dovrà fare a meno del portiere Priori e dei centrocampisti Bigini e Piccoli, tutti fermi per qualche guaio muscolare. In porta ci sarà Moleri, in difesa il collaudatissimo terzetto con Mapelli, Monticone e Parpinel mentre a centrocampo la regia sarà curata da capitan Disabato, affiancato da Gazo e Piraccini; gli under Foschiani e Truosolo sulle fasce e in avanti Pastore con Ferrario.

Mister Porro è pronto per la prima: «Iniziamo con una partita difficile perché l’avversario è di valore e sarà di certo una partita a viso aperto: è un avvio stimolante perché calza a pennello con quello che vogliamo fare. La settimana di allenamenti è stata di grande intensità che rispecchia il tipo di gara che andremo a fare: stiamo bene mentalmente e abbiamo voglia di competizione. La squadra ha assunto un’identità e deve puntare a stabilizzarla e ad accrescerla. Sappiamo che per fare una grande stagione serve che tutto il gruppo sia dalla stessa parte dal primo giorno. È un girone nuovo perché come Città di Varese non abbiamo mai incontrato le avversarie ma è un girone tosto. Noi però sappiamo cosa fare».

L’Alcione di mister Giovanni Cusatis, che l’anno scorso era inserito nel Girone D, ha tutte le intenzioni di ritagliarsi un posto tra le protagoniste della stagione. Il modulo è il 4-3-1-2 con Piccinocchi cervello a centrocampo e la collaudata coppia offensiva formata da Manuzzi e Morselli.

DIRETTAVN – La nostra diretta della partita è già iniziata sul nostro liveblog (guarda qui). Vi racconteremo la gara azione per azione, come sempre potrete commentare in tempo reale o interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

SERIE D GIRONE B – I GIORNATA

Domenica 4 settembre ore 15.00: Arconatese – Seregno; Breno – Real Calepina; Brusaporto – Casatese; Desenzano – Sona; Caronnese – Virtus CiseranoBergamo; Varese – Alcione; Folgore Caratese – Lumezzane; Ponte San Pietro – Sporting Franciacorta; Villa Valle – Varesina.