Esordio tra i pali della Nazionale Under 21 per Caprile, l’anno scorso alla Pro Patria

Primi minuti con la maglia degli Azzurrini per l’ex tigrotto della Pro Patria Elia Caprile.

Il portiere classe 2001, oggi in Serie B al Bari, è sceso in campo nell’undici titolare scelto da ct Paolo Niccolato per la sfida amichevole dell’Italia Under 21 di oggi – lunedì 26 settembre – contro il Giappone a Castel di Sangro.

Un premio meritato per Caprile, tra i migliori insieme a Nicolò Pierozzi (nella foto dopo la vittoria contro il Mantova) nella passata stagione in quel di Busto Arsizio, quando arrivò in prestito secco dalle giovanili del Leeds su intuizione del direttore sportivo Sandro Turotti.

Fin dalle prime giornate di campionato il “portierone in maglia gialla” fu in grado di conquistarsi un ruolo tra i protagonisti della squadra bianco-blu. Tra le tante partite positive di Caprile allo Speroni di Busto Arsizio senza dubbio la prestazione contro la Juventus Under 23, nel settembre 2021 parò infatti un rigore decisivo ad Aké, talento cristallino dei bianconeri spesso aggregato da Massimiliano Allegri in prima squadra.