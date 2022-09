Esperti infettivologi e virologi mondiali si confrontano a Varese

Dal 2016, Varese diventa per due giorni il centro del confronto mondiale sulle malattie infettive. È un impegno che il professor Paolo Grossi, primario all’ospedale di Varese e docente dell’Università dell’Insubria, si assume per far discutere gli esperti su temi di rilevanza mondiale e di maggior attualità. Quest’anno il focus era orientato sulle infezioni virali nei pazienti immunocompromessi.

« È l’occasione per confrontarsi su conoscenze ed esperienze differenti – spiega il professor Grossi – Una due giorni a cui vengono specialisti da un po’ tutto il mondo, dal Nord Africa ma anche dall’America Latina, al Sud Africa, a diversi stati dell’Europa. È una formula molto apprezzata perchè ci confrontiamo in un ambiente famigliare, più informale. Ed è proprio il clima di forte collaborazione ad attirare i più importanti nomi dell’infettivologia e della virologia mondiali».

L’evento, iniziato per all’Hotel Palace di Varese, si conclude nella giornata di oggi.

Il Programa_VIIP_2022