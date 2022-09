Esplora, sogna, scopri: il primo giorno di scuola alla primaria Galilei di Varese

“Molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora. Sogna. Scopri.” La citazione è di M.Twain e le maestre della primaria Galilei (Ic Varese 3 Vidoletti) l’hanno scelta come fonte di ispirazione, punto di partenza e rotta per accogliere nella mattinata di oggi, 12 settembre, i loro alunni nel giardino della scuola e iniziare insieme un nuovo lungo viaggio: “Un anno ricco di avventure divertenti e sorprendenti – spiegano – perché divertendosi si impara!”

Per tutta la settimana, in ogni classe, bambini e insegnanti produrranno insieme lavori inerenti all’ esplorazione, ai sogni e alla scoperta.

I più piccoli di classe prima con le maestre e le loro famiglie hanno lavorato tra nastri e piume colorate per completare un bellissimo e gigantesco acchiappasogni che le insegnanti hanno fatto trovare appeso ad un albero del giardino della scuola.

La leggenda indiana insegna che l’ oggetto in questione è un oggetto magico in grado di trattenere i sogni positivi tra le perline colorate e li farà avverare, nel caso di sogni negativi li conserverà tra le piume di un uccello e li farà portare via, lontano, disperdendoli nei cieli.

E con l’ acchiappasogni , come portatore di forza , saggezza e speranza i bambini hanno fatto ingresso nella scuola con il rituale taglio del nastro.

Dal gruppo docenti della Galilei, l’augurio di un buon inizio d’ anno scolastico a tutti!