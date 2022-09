Europei, è ancora grande Italia ma in semifinale va la Francia

Si chiude ai quarti di finale l’avventura dell’Italia agli Europei di basket. Non riesce agli Azzurri di Gianmarco Pozzecco l’impresa, come accaduto domenica contro la Serbia (leggi qui) e così in semifinale ci arriva la Francia, che vince dopo un tempo supplementare 93-85. (foto Facebook – Italbasket)

Eppure l’Italia è arrivata a un soffio dall’eliminare i transalpini, più fisici e con il centro Rudy Gobert dominante sotto canestro: 19 punti e 14 rimbalzi alla fine. Per gli italiani 21 punti a testa di Fontecchio e Spissu mentre ma una menzione particolare la merita Melli (10 punti, 4 rimbalzi e 7 assist), che ha messo in campo tutta la sua intelligenza cestistica sfoggiando giocate magistrali.

Dopo i primi due quarti giocati meglio dalla Francia (27-20 al 10′, 38-31 all’intervallo), nel terzo quarto gli Azzurri chiudono le maglie in difesa e fanno il break con un clamoroso 31-18, grazie alle giocate già citate di Melli e alla momentanea assenza di Gobert sul lato francese che ha permesso le scorribande anche di Mannion e Tonut che hanno portato l’Italia avanti 62-56 alla vigilia dell’ultimo parziale.

Nella quarta frazione però la Francia ha rosicchiato poco per volta il vantaggio degli azzurri e l’appoggio vincente di Huertel a 5″ dalla sirena ha portato le due squadre all’overtime sul 77-77 lasciando l’amaro in bocca agli italiani che già pregustavano la semifinale.

Nel tempo supplementare i francesi hanno sfruttato l’onda positiva, messo a segno i canestri facili che sono mancati loro in precedenza e chiuso i conti nell’ultimo minuto di gioco andando a vincere 93-85.

Per l’Italia rimane comunque un grande Europeo, ma questa sera purtroppo a festeggiare sono i “cugini d’Oltralpe”, mentre la squadra di Pozzecco esce tra le lacrime e i tanti applausi meritati del pubblico di Berlino e di tutti gli appassionati che hanno seguito la squadra.

TABELLINO

ITALIA-FRANCIA 85-93 d.1.t.s (20-27, 11-11, 31-18, 15-21, 8-16)

ITALIA: Fontecchio 21, Spissu 21, Datome 12, Melli 10, Polonara 9, Mannion 4, Ricci 4, Tonut 4, Biligha, Pajola, Baldasso ne, Tessitori ne. All. Pozzecco

FRANCIA: Heurtel 20, Gobert 19, Fournier 17, Yabusele 15, Luwawu-Cabarrot 11, Tarpey 8, Fall 1, Albicy, M’Baye, Poirier, Okobo, Maledon ne. All. Collet