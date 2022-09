Eventi per bambini nel weekend del 16, 17 e 18 settembre tra Varese e provincia

Tra mongolfiere e acrobati, tornei sportivi, spettacoli e sfide in natura alla scoperta di meraviglia, questo soleggiato fine settimana di settembre dal 16 al 18 settembre offre alle famiglie con bambini tante occasioni per divertirsi e imparare, con un occhio speciale alla sostenibilità.

EVENTI

BUSTO ARSIZIO – Il 16 e il 17 settembre Mai Paura Odv presenta Mai Paura Circus, il Charity weekend acrobatico con cena e djset – L’iniziativa

ANGERA: il borgo si trasforma per un weekend nella Città delle mongolfiere. L’appuntamento è dal 16 al 18 settembre sul lungolago. In programma anche street food e mercatini e attività per bambini – Scopri di più

VARESE – Domenica 18 settembre, Creanza Creative Market torna nella splendida cornice di Villa Paradeisos con artisti artigiani in mostra nei saloni e nel parco della Villa in una giornata ricca di eventi e laboratori – Scopri di più

VARESE – Sabato a San Fermo c’è Strade Sonore Festival, con laboratori, e tornei per bambini e ragazzi nel pomeriggio, incontri e in serata il concerto finale di Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno – Tutto il programma

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 18 settembre c’è “A tutto vapore! ” la festa per il centenario della Bascula a Castiglione Olona con gli Amici della Ferrovia della Valmorea – Il programma

PROSPIANO – Animazione per bambini durante la Festa della Madonna dell’albero, da sabato 10 a domenica 18 settembre – Tutto il programma

STORIE E SPETTACOLI

BUSTO ARSIZIO – Al parco Marinai d’Italia di Busto Arsizio una giornata dedicata al teatro e all’animazione con Progetto Zattera e Allegra Brigata, tra spettacoli del vivo, laboratori e letture animate – L’iniziativa

BESOZZO – Secondo appuntamento con “Vengo anch’io – Fiabe e storie a settembre” promosso dall’Amministrazione comunale. Domenica 18 sempre alle 16.30 nel cortile del Palazzo comunale va in scena Giona e la Balena Blu della “Compagnia Roggero” – Leggi qui

BREZZO DI BEDERO: sabato pomeriggio alle ore 18 il cortile di Casa Paolo (in via Baumgartner 10) ospita L’isola del tesoro, spettacolo della compagnia milanese Ditta gioco fiaba per la rassegna Terra e Laghi Festival – Scopri di più

LIBRI: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta propone ai bambini due albi illustrati dedicati al primo giorno di scuola – Scopri di più

ESPLORAZIONI

LAVENA PONTE TRESA – Proseguono gli eventi per bambini sul tema dell’acqua organizzati da Alfa srl: sabato 17 settembre passeggiata al Parco dell’Argentera e spettacolo di Betty Colombo – Qui tutti i dettagli

INARZO: tra i tanti eventi promossi domenica dai volontari Lipu dell’Oasi della Palude Brabbia c’è anche la sfida Bussole e impronte. A partire dalle 14.30, cartina alla mano, le famiglie si sfideranno sui sentieri dell’area protetta alla ricerca delle “lanterne gialle” che custodiscono indizi, prove e quiz naturalistici da risolvere e interpretare per arrivare primi alla dine del percorso – Qui tutte le info

TRADATE – Fino al 9 ottobre, ogni domenica, l’Ecoplanetario del Parco Pineta propone propone ai bambini dei Viaggi per piccoli astronauti. Questa settimana si parte in un percorso attraverso il tempo e lo spazio “Dalle nebulose ai buchi neri” – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

CADEGLIANO VICONAGO: ad Arbizzo dal 16 al 17 settembre si terrà una gara di pigiatura dell’uva per grandi e piccini in occasione della “Festa dell’Uva” fra stand gastronomici, serate musicali e due simpatiche competizioni aperte a tutti – Scopri l’evento

VARESE – Si intitola Sei un mito il laboratorio di scrittura creativa con il premio Andersen Antonio Ferrara in programma venerdì 16 settembre alla Biblioteca civica. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è rivolta a bambini e ragazzi tra 8 e 12 anni ed è promosso da Biblioteca civica e Progetto Zattera. Partecipazione gratuita – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Partecipazione gratuita domenica all’evento proposto dalla Didattica museale intitolato Scarti… creativi: un laboratorio creativo per il riciclo di materiale tessile per bambini in occasione della Settimana Europea della Mobilità > Tutti i dettagli

ARSAGO SEPRIO – La Biblioteca di Arsago Seprio festeggia i suoi 50 anni con una speciale festa di compleanno sabato 17 settembre rivolta a bambini e ragazzi. Ai più piccoli sono dedicate le letture animate in mattinata, mentre nel pomeriggio i ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno sfidarsi in un Escape game. Partecipazione gratuita – Il programma nei dettagli

LOMAZZO – In occasione della Settimana della Mobilità sostenibile la cooperativa Koiné propone a tutte le persone, alle famiglie e ai ragazzi di costruire la Community della mobilità sostenibile della Vale del Lura con una sfida sui social a base di foto alle strade della valle percorse in bici, coi pattini o a piedi – Come partecipare

GITE

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPA’

VARESE – Il benessere nasce in un cerchio: incontro sul Territorio maternità con le ostetriche di Montallegro sabato 17 settembre dalle 9.30 Sala Montanari con Marta Campiotti – L’evento

VARESE – REGGIO EMILIA: Il concerto di Bandabardò e Cisco che apre sanato la festa per i 20 anni del Bandabardò Fun Club sarà presentato da Enzo Iacchetti e promuove una lotteria benefica a sostegno di Spazio Blu Autismo Varese. Biglietti acquistabili online – L’articolo

