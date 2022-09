Eventi per bambini nel weekend del 23, 24 e 25 settembre tra Varese e provincia

L’ultimo fine settimana di settembre è anche il primo della stagione autunnale, e si sente: temperature più miti e le piogge previste soprattutto per la giornata di sabato rischiano di far saltare qualche evento tra le tante attività proposte ai bambini e alle loro famiglie, tra esplorazioni e laboratori in natura, giochi, feste da scoprire e spazi verdi da valorizzare con Puliamo il Mondo.

In caso di pioggia è meglio verificare con gli organizzatori la conferma della singola iniziativa.

EVENTI

TRADATE – Il Bosco incantato torna ad animare il Parco Pineta e l’Ecoplanetario di Tradate dopo 2 anni di stop, domenica 25 dalle ore 14, e trasforma l’area protetta in un mondo incantato ricco di favole, avventurose esplorazioni, giochi e laboratori per bambini e famiglie – Qui tutto il programma

AZZATE – Storie ad alta voce e Truccabimbi per inaugurare la nuova Casetta dei libri di Azzate, una Little free library proposta dalle Mamme in cerchio e completamente dedicata ai bambini, protagonisti dell’inaugurazione sabato 24 settembre alle 17 in via Verdi – Scopri l’iniziativa

VARESE – Un pomeriggio per Conoscere le api e il miele per la tutela del Pianeta. L’evento con degustazione è ospitato dalla Camera di commercio di Varese sabato 24 settembre dalle 14 ed è organizzato con il Consorzio miele varesino in occasione della Settimana per lo sviluppo sostenibile – L’evento

CARNAGO – Da venerdì a domenica, per tutto il fine settimana c’è Carnago Country Fest con tante attività per bambini tra cui lo spettacolo di cavalli, laboratori didattici a tema, giochi e animazioni – I dettagli

ESPLORAZIONI

GHIRLA – GANNA – Una passeggiata di circa 3 Km dal Maglio di Ghirla alla Badia di Ganna, sulla via Francisca per i piccoli pellegrini, con tanto i letture animate a cura di parole in viaggio e merenda gratuita, Evento gratuito proposto da Alfa, prenotazione necessaria – I dettagli

VARESE: il Circolo cittadino di Legambiente anticipa di una settimana Puliamo il Mondo e invita domenica 25 ad azioni di pulizia nel Plis della Bevera con ritrovo al parcheggio di via Ca’ Bassa, vicino alla motorizzazione alle 9 – Scopri l’iniziativa

INARZO – Una visita guidata all’area protetta della Palude Brabbia con “Birdwatching tra arrivi e partenze” dalla torretta dell’Oasi Lipu, domenica mattina per adulti e ragazzi dai 9 anni in su > Come partecipare

TRADATE – Fino al 9 ottobre, ogni domenica, l’Ecoplanetario del Parco Pineta propone propone ai bambini dei Viaggi per piccoli astronauti. Questa settimana si parte “Alla scoperta del sistema solare” – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

SARONNO – Si intitola Gli enigmi di Saronno il gioco a squadre per famiglie proposto dal Parco del Lura a partire dal 24 settembre per conoscere la città e i suoi segreti divertendosi, in una sfida coinvolgente per bambini e ragazzi dai 10 anni > L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – In occasione delle“Giornate Europee del Patrimonio 2022” a Busto Arsizio una nuova giocomerenda di “Intrecci ad arte”: un laboratorio per sperimentare la Fiber Art all’insegna del riciclo creativo alle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna – Come partecipare

INARZO – C’è un laboratorio per piccoli falegnami domenica pomeriggio all’Oasi Lipu della Palude Brabbia: Costruiamo una Mangiatoia da portare a casa e sistemare sul balcone, per bambini e ragazzi dagli 8 anni – I dettagli

GITE

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPA’

GAZZADA SCHIANNO – Sabato mattina alle ore 10 la Biblioteca ospita l’incontro per genitori “Ti propongo un gioco” con la pedagogista del Melograno di Gallarate Sara Trivero – L’evento

AZZATE – Allo Stendipanni di Azzate è il momento dello Sbaracco: nella mattinata di sabato 24 settembre dalle ore 9.30 alle 12 al mercatino solidale delle Mamme in Cerchio un’offerta speciale per abiti e accessori per bambini usati ma in ottimo stato – Leggi qui

Cosa fare nel weekend – Tutti gli eventi del weekend