Eventi per bambini nel weekend del 30 settembre, 1 e 2 ottobre tra Varese e provincia

Dopo la continua pioggia di venerdì 30 ottobre il fine settimana prosegue soleggiato nelle prime giornate di ottobre, sabato e domenica, offrendo ai bambini e alle loro famiglie, tante occasioni per divertirsi insieme tra spettacoli, laboratori ed esplorazioni all’aperto. Con un’attenzione speciale alla Festa dei nonni, domenica 2 ottobre.

In caso di pioggia è meglio verificare con gli organizzatori la conferma della singola iniziativa.

EVENTI

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Tra laboratori, falconieri e sbandieratori, torna nel weekend del 1 e 2 ottobre Maccagno Imperiale, manifestazione di rievocazione storica per le strade del borgo, alla scoperta del suo glorioso passato – Tutte le info

BAVENO (VCO): domenica 2 ottobre dalle 14 alle 17:30 il parco di Villa Fedora è Il Parco in festa, per un pomeriggio di divertimenti per tutta la famiglia, con maxi scivolo, gonfiabili, toro meccanico e animazione con trucca bimbi. Alle 1& Nutella Party. Ingresso libero – Il programma

MORNAGO – AgriMornago, un weekend immersi nella cultura contadina. Quest’anno AgriMornago si terrà il week-end dell’1 e 2 Ottobre, come di consueto presso il campo sportivo di Mornago, in via Provinciale. Tutto il programma

CAVARIA CON PREMEZZO – Preziosi e indispensabili: Cavaria rende omaggio ai nonni con un contest fotografico è aperto a scatti che ritraggano “la complicità” tra nonno e nipote, da inviare entro il 30 settembre – Scopri di più

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello doppio appuntamento con “Puliamo il Mondo”. Venerdì mattina, mattina di pulizie delle strade del paese organizzato da Legambiente – Circolo Valcuvia e Valli del Luinese con gli studenti. Sabato appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, dalle 14 – Tutte le informazioni

CUVIO – A Cuvio bambini, castagne e sapori di Valtellina. Rinviata per maltempo, ritorna domenica 2 ottobre l’eco-festa con Gruppo Alpini e Pro Loco Cuvio – Tutte le informazioni

CHIARAVALLE (MI) – Domenica 2 ottobre con l’evento ‘Hortus in monastero… orto aperto‘ il Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle milanese apre le porte del suo giardino di erbe officinali per una giornata di laboratori esperienziali dedicati a bambini, adulti e famiglie, in occasione della GREEN WEEK, dalle 10 alle 17.30, ingresso gratuito con prenotazione – L’evento

MILANO – Palazzo Pirelli torna a festeggiare in presenza la Festa dei Nonni domenica 2 ottobre all’Auditorium Gaber dalle ore 15 (ultimo ingresso ore 18.30). Divertimento e animazione con giochi di magia, bolle di sapone, palloncini e trucca bimbi, e con il concerto dei “Cavalieri di Zara” sulle musiche dei più famosi cartoni animati – L’iniziativa

ESPLORAZIONI

CASTIGLIONE OLONA: Passeggiata, lettura e merenda gratuiti per piccoli pellegrini alla scoperta dell’ansa del Fiume Olona sabato grazie al terzo appuntamento degli eventi promossi da Alfa lungo la Via Francisca del Lucomagno pensati per le famiglie con bambini alla scoperta dell’acqua – Tutti i dettagli

TRADATE – Fino al 9 ottobre, ogni domenica, l’Ecoplanetario del Parco Pineta propone propone ai bambini dei Viaggi per piccoli astronauti. Questa settimana si parte per un viaggio nel tempo e nello Spazio “Dalle Nebulose ai buchi neri” – Scopri di più

INARZO – In Oasi Lipu della palude Brabbia domenica mattina si celebra l’EuroBirdwatching, la giornata internazionale degli uccelli migratori! La manifestazione si tiene in tutta Europa da 30 anni nel primo weekend del mese di ottobre. I volontari accompagneremo i partecipanti alla torretta di osservazione all’interno della riserva integrale per imparare ad osservare – Come partecipare

GIOCHI E LABORATORI

TRADATE – Venerdì pomeriggio in Biblioteca Frera Letture animate dedicate ai nonni a cura del gruppo di lettura Voci di Carta e, a seguire, un laboratorio creativo a tema. Partecipazione gratuita con prenotazione – L’articolo

BUSTO ARSIZIO – GG è il Grande Gioco per l’inaugurazione dell’Area Gaming della Biblioteca di Busto Arsizio sabato 1 ottobre alle ore 15. Per ragazzi dai 13 anni – L’evento

INARZO – C’è un laboratorio per piccoli falegnami domenica pomeriggio all’Oasi Lipu della Palude Brabbia: Costruiamo una Mangiatoia da portare a casa e sistemare sul balcone, per bambini e ragazzi dagli 8 anni – I dettagli

JERAGO CON ORAGO – Sarà la Biblioteca comunale di Jerago con Orago a ospitare nella mattinata di sabato 1 ottobre un laboratorio creativo per celebrare la Festa dei nonni adatto ai bambini dai 3 anni in su – Leggi qui

CASALZUIGNO – Nonni e bambini alla scoperta degli affreschi di Villa Della Porta Bozzolo domenica pomeriggio grazie a un evento speciale promosso per la Festa dei nonni 2022 con visita guidata per le sale interne della villa e, a seguire, un laboratorio – Come partecipare

VARESE – Sabato pomeriggio, alla Piramide di Piazza De Salvo ,Karakorum teatro presenta le proposte di Yak School, per ogni fascia di età. L’openday si concluderà con una performance a cura del gruppo adulti – L’evento

RESCALDINA – Progetto Zattera Teatro propone per venerdì 30 settembre alle ore 17:30 nella splendida sala dell’Osteria la tela una lezione di prova gratuita con Martin Stigol – L’iniziativa

STORIE E SPETTACOLI

CARDANO AL CAMPO: Venerdì sera alle 21, la scuola di circo di Cardano al Campo propone il Cabaret SbocciArte, con volti vecchi e nuovi della Scuola di Circo unita a contaminazioni teatrali da parte di FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori). Ingresso gratuito – I dettagli

VARESE – Sabato pomeriggio Kabum, la scuola di circo di via Guicciardini a Varese, propone Kababum, il Kabaret ricco di performance e spettacoli circensi a cura di insegnanti e amici di Kabum. Ingresso gratuito – L’evento

VARESE – Sabato 1 ottobre alle 11, l’attore e regista Martin Stigol sarà ospite della Libreria degli Asinelli di via Bagaini per raccontare la storia della Zuppa Leprón e far sognare così grandi e piccini – Leggi di più

TRADATE – Domenica 2 ottobre alle ore 15 al Teatro Grassi va in scena Hakuna Matata, spettacolo travolgente, autentico, toccante, sognante, tutto da cantare, in compagnia della Disney Show Band. Ingresso gratuito – Come partecipare

VARESE – Otto film d’animazione per la nuova edizione di CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie proposta da Filmstudio90. Si comincia domenica 2 ottobre con “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo” (dai 5 anni) – La rassegna

BESNATE – Perché il cane ha il naso bagnato? È il titolo della storia animata per bambini in programma domenica 2 ottobre alle ore 15.30 al Palazzo Comunale. Animazione a cura di Oplà teatro. Ingresso gratuito – Scopri di più

MARCHIROLO – Un giorno con la nonna: la proposta di Nati per leggere e Biblioteca di Marchirolo per sabato 1 ottobre alle 10.30 per i #piccolilettoriforti pronti a scoprire il mondo con Mollan e la sua nonna, in una grande avventura quotidiana – L’iniziativa

LIBRI – Ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta propone libri da leggere in famiglia, per ridere e per festeggiare i nonni tra immagini, parole, tesori e incredibili stranezze – Scopri di più

GITE

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPA’

GALLARATE – La luinese Sarah Maestri a Gallarate per presentare “Stringimi a te” in cui racconta com’è diventata mamma scoprendo l’adozione. Appuntamento alla libreria Biblos di Gallarate a mercoledì 5 ottobre – Leggi qui

Cosa fare nel weekend – Tra feste contadine, castagnate e menù dal profumo di funghi è in arrivo il fine settimana. A Varese viabilità modificata per la Tre Valli, Gran Fondo e le altre gare ciclistiche – Tutti gli eventi del weekend