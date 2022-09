Fabio Capello in tribunale, le classi pollaio e la cooperativa Latte Varese all’asta nel podcast del 13 settembre

Le notizie di martedì 13 settembre

Fabio Capello, uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, è stato avvistato questa mattina (martedì) in tribunale a Busto Arsizio per testimoniare al processo contro coloro che nel giugno del 2017 si impossessarono del suo trolley e ai ricettatori che ne vendettero il contenuto. All’interno della valigia, infatti, erano presenti gioielli per un valore di 240 mila euro. Il fatto avvenne a Malpensa quando, di ritorno dalla germania, dimenticó sul marciapiede il trolley pieno di preziosi, allontanandosi a bordo di un taxi in direzione Lugano, dove risiedeva e risiede tutt’ora. Cinque le persone a processo davanti al giudice monocratico Falessi. L’indagine del sostituto procuratore Nadia Calcaterra ricostruì l’intera vicenda da chi aveva preso la valigia dimenticata a chi ne aveva rivenduto il contenuto.

Sono le classi degli istituti superiori del Varesotto le più affollate della Lombardia. Il dato emerge dalla fotografia di inizio anno dell’Ufficio scolastico regionale. La media è di 24 alunni per classe. Va meglio nella primaria dove ci sono 20 alunni e alle medie sono 22. Prosegue il calo degli iscritti: nell’infanzia la flessione è stata del 7%, alle elementari si è registrato un meno 5,25% e alle medie meno 2,5%. In totale gli studenti varesini sono 103.923 di cui 4216 con disabilità.

La richiesta di migliaia di franchi per aiutare il parente finito all’ospedale per via dell’incidente stradale: tolta la valuta, la truffa è servita, esattamente come avviene con gli euro, ma questa volta oltre confine. Per questo un 27enne cittadino polacco è stato arrestato qualche giorno fa a Lugano in flagranza di reato per truffa aggravata dalla polizia cantonale che stava tenendo d’occhio da tempo, coordinata dalla Procura, le diverse segnalazioni di soggetti senza scrupoli che si spacciavano per poliziotti, medici e figure in grado di incarnare l’autorità e chiedere ori e danaro a chi è più esposto si raggiri, cioè gli anziani. Per questo la polizia cantonale ha diramato un decalogo rivolto a tutti i cittadini che spiega come affrontare il problema.

Si era iniziato a discutere seriamente nel 2015. A distanza di sette anni sono iniziati i lavori per la nuova ferrovia Gallarate-Malpensa T1.

La nuova ferrovia serve a garantire un accesso più diretto da Milano Centrale. L’intervento – che prevede anche la ricollocazione della Statale del Sempione sul nuovo tracciato tra Ronchi di Gallarate e Casorate – dovrebbe essere completato entro il dicembre 2024.

Vanno all’asta marchio e furgoni della cooperativa Latte Varese. Dopo il fallimento avvenuto nel 2021 e il tentativo di una cordata di imprenditori di rilevare l’azienda, la storica fabbrica varesina è stata inserita tra le vendite giudiziarie del tribunale di Varese e Busto Arsizio. La vendita verrà effettuata on-line: l’inizio delle iscrizioni è avvenuto il 14 luglio e il termine per le iscrizioni scadrà il 14 settembre. L’inizio della gara è previsto per il 19 settembre e il termine è fissato per il 23. La base d’asta è di oltre 108.000,00 euro.