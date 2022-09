Festa in oratorio e concerto dei “The Sun”, Sesto Calende saluta Don Giorgio

Un concerto di ringraziamento per dire “grazie” chi si è sempre messo al servizio e a disposizione dei più giovani. Sesto Calende saluta Don Giorgio Longo, sacerdote responsabile dell’oratorio della “Beato Piergiorgio Frassati” trasferito a Varese al termine delle ferie.

Un cammino “sestese” lungo nove anni, in cui Don Giorgio – prima di consegnare il testimone a Don Alberto- ha dovuto affrontare la difficile sfida di seguire la crescita dei ragazzi della città e del territorio durante l’emergenza sanitaria, quando il distanziamento sociale e le regole “anti-assembramento” hanno colpito in modo particolare la categoria degli adolescenti.

Anche grazie a un’intelligente utilizzo della tecnologia dei social network, Don Giorgio ha infatti saputo mantenere unito e vivo lo spirito del gruppo parrocchiale, proponendo attività che fossero in grado di superare, sempre rispettando le normative vigenti, la “barriera” del distanziamento, per poi, tornata la “normalità”, organizzare iniziative a cadenza praticamente settimanale come giornate di incontri, feste in oratorio e gite fuori città, attività che spesso vi abbiamo proposto anche nella nostra guida agli appuntamenti sestesi del weekend.

Per questo motivo la comunità sestese, nello specifico la parrocchia, ha organizzato una speciale festa d’addio. Appuntamento sabato 3 (ore 20,45) con «l’elettrizzante concerto dei The Sun, band che in questi anni ha “ispirato” vari incontri di formazione con gli adolescenti, i quali hanno intitolato il loro gruppo “Spiriti del sole».

I festeggiamenti proseguiranno poi il giorno seguente, sempre in Oratorio, domenica 4 settembre: dopo la messa, pranzo a base di pasta, salamella e patatine (costo 10 euro) e alle 15 la grande festa con i saluti, per dirsi grazie, rivivere i nove anni trascorsi insieme sul Ticino e inaugurare un nuovo capitolo della storia della comunità parrocchiale sestese.