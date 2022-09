“FiabaDay”, a Varese l’evento per capire come superare le barriere architettoniche

Ai Giardini Estensi per provare in prima persona come superare barriere fisiche e culturali in occasione della “Giornata nazionale abbattimento barriere architettoniche”

Domenica 2 ottobre alle ore 10 ai Giardini Estensi di Varese l’associazione “Ciechi e ipovedenti Sportivi Varesini” in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Varese di diverse associazioni di persone con disabilità, nonché degli spazi concessi dalla Società ciclistica Alfredo Binda, organizza un evento di opportunità esperienziale per superare barriere fisiche e culturali aderente al “FiabaDay” in occasione della “Giornata nazionale abbattimento barriere architettoniche”.

Superare ostacoli in carrozzina, camminare senza vedere o sentire all’interno dei Giardini nel centro di Varese, seguendo la voce e la gestualità di una guida turistica, muoversi serenamente perché assistiti da una persona dedicata. Saranno questi gli ingredienti principali che consentiranno a chiunque voglia di fare un’esperienza di disabilità simulata.

«Questo vissuto di circa un’ora – spiegano gli organizzatori – speriamo possa lasciare emozioni e riflessioni per comprendere come superare barriere visibili e invisibili sia la normalità per molte persone con disabilità se trovano una città accogliente».

Svolgendosi in contemporanea con la gara ciclistica di Granfondo Tre Valli Varesine l’accesso sarà solo pedonale.

Iscrizioni nel Cortile d’onore dalle ore 10. Primo tour di simulazioni alle ore 11. Secondo tour di simulazioni alle ore 14. Ci sarà anche la dimostrazione di come una persona in carrozzina parcheggia sugli stalli dedicati.

«La condizione di disabilità – proseguono gli organizzatori – diventa ricchezza di diversità quando l’ambiente in cui viviamo è progettato o adattato affinché ognuno possa accedere in autonomia con le proprie modalità. In particolare è necessario sensibilizzare i cittadini perché rispettino gli strumenti che la città mette a disposizione alla disabilità e accompagnino, con i propri comportamenti, la vita dei disabili nel nostro territorio».

L’iniziativa sarà anche l’occasione per provare lo Showdown il “ping pong” per persone non vedenti e poi assistere alla presentazione del nuovo sistema di info/orientamento/mobilità per non vedenti: il “BlindTag”. Un micro-QR-Code che consentirà l’avvicinamento sicuro al Cancello dei Giardini Estensi offrendo anche la storia dei Giardini stessi a chiunque scarichi l’app gratuita.