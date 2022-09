Fine settimana di controlli sulle strade del Luinese, salta qualche patente

Fine settimana di controlli sulla circolazione stradale da parte dei Carabinieri della Compagnia di Luino, soprattutto di sera e nelle zone maggiormente affollate dai giovani e caratterizzate da un’importate presenza turistica.

I militari della stazione di Maccagno, durante i posti di controllo eseguiti soprattutto nei pressi di esercizi pubblici frequentata dai giovani, hanno ritirato due patenti di guida ad automobilisti che si sono messi alla guida dell’auto con un elevato tasso alcolico.

Un 25enne è stato denunciato perché trovato positivo con un tasso di 1,3 grammi/litro mentre un 27enne, sempre del luinese, si è messo alla guida con un tasso alcolico poco sopra 0,50 grammi/litro procedendo, nei suoi confronti, alla segnalazione amministrativa alla prefettura di Varese. Per entrambi si è proceduto al ritiro della patente di guida.

A Castelveccana, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a seguito della segnalazione di un motociclo finito fuori strada. Alla guida vi era un giovane di 17 anni il cui accertamento con etilometro ha dato un esito pari a oltre 2 grammi/litro di alcol. Il mezzo gli è stato sequestrato e applicata la sanzione accessoria prevista dal codice della strada per i minorenni che si mettono alla guida di motocicli i quali, se trovati positivi con un tasso superiore a 0,5 grammi/litro, non potranno conseguire la patente di guida di categoria B non prima del compimento del 21esimo anno di età.