Fiom: “Continua la strage di morti sul lavoro, valuteremo iniziative anche di carattere giudiziario”

Marcello Scipioni, responsabile salute, ambiente e sicurezza per la Fiom-Cgil nazionale, e Nino Cartosio segretario generale della Fiom-Cgil di Varese, con riferimento all’incidente mortale sul lavoro occorso all’operaio Abderrazzak Bouchkara, cittadino italiano di origine marocchina di 59 anni, in una fabbrica di Malgesso, parlano di «ennesima tragedia sul lavoro» specificando che «era dipendente della Tecnofilo di Malgesso in Provincia di Varese, un’azienda al di sotto di quindici dipendenti e sprovvista quindi di rappresentanza sindacale interna».

«Sarà compito delle autorità competenti – scrivono in una nota congiunta i due sindacalisti -accertare la dinamica dell’incidente mortale e le eventuali responsabilità dell’azienda, ma resta inaccettabile il tributo di vita umane sacrificate ogni anno nel paese alla crescita economica. Anche per questo riteniamo indispensabile che le istituzioni preposte alla vigilanza siano messe nelle condizioni di garantire adeguate misure di prevenzione e la piena applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Fiom si stringe attorno alla famiglia di Abderrazzak e si riserva di intraprendere ogni iniziativa necessaria, anche di carattere giudiziario , a tutela dei lavoratori e dei familiari».